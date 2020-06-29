ВИДЕО ⟩ «Помашем лампочкой - привет Буратине»: оголившаяся солистка эстонской группы ЛОТОS спела о карантине

Я не думаю, что я останусь в Эстонии. Всё-таки в России наш дом, там папа Алисы, мой супруг, он ждет нас. Знакомые и родственники ждут. И дела там - тоже ждут. Но я, конечно, ощущаю себя в Эстонии как дома, как рыба в воде. Большая часть жизни прошла здесь, и по-прежнему у меня здесь много друзей, знакомых. Если бы не они, я бы не сняла этот клип. В начале этой ситуации я испытала сильный стресс из-за того, что предстоит долгая разлука с мужем и сложный жизненный период, когда ребёнок будет фактически на мне, без садика, без няни... Но всё развернулось очень неожиданным образом! И сейчас, пока я здесь, я кайфую,