ВИДЕО ⟩ «Помашем лампочкой - привет Буратине»: оголившаяся солистка эстонской группы ЛОТОS спела о карантине

Уже четвертый месяц солистка эстонской группы ЛОТОS Александра Вилюмовская, которая почти 7 лет назад переехала в Санкт-Петербург, находится со своей двухлетней дочкой в Эстонии и не может из-за ситуации с коронавирусом вернуться назад. Но певица не теряет времени даром!
Во время пребывания на родине Александра написала две новые песни. На первую она сняла видеоклип, и неделю назад состоялась его премьера! Гречка и туалетная бумага, платья-подушки, танцы на балконе и даже портрет эстонского президента, а также многое-многое другое присутствуют в этой видео-работе. Следующую работу она представит совсем скоро.
Я не очень разбираюсь в политике. В песне поётся о том, что власти сказали сидеть дома. Для меня власти в первую очередь - это президент. Именно поэтому в клипе присутствует её портрет,
- расскала Александра.
В клипе снялись и друзья группы ЛОТОS, которые пели и танцевали вместе с солисткой. Среди них есть и знаменитости - например, Слава Ипатов - солист группы "Идеальные люди" и DJ Денис Кораблёв.
Клип снял известный в Эстонии DJ Vincent, который так же занимается созданием видео. Это первый музыкальный клип Виталия. Александра ознакомилась с видео-работами диджея, и они показались ей очень талантливыми. Началось сотрудничество. Певица утверждает, что она довольна результатом. К тому же, по её словам, впервые за всю практику работы над клипами (а их у проекта ЛОТОS уже 9), она имела дело со столь комфортным видеографом.
Кадры на балконах снял и смонтировал для клипа Дмитрий Федотов - Clip Lab Studio (Дмитрию отдельная огромная благодарность за неоценимую помощь в финальной работе над клипом).
Когда попадаешь в стрессовые условия, частенько так бывает. Когда объявили чрезвычайное положение, многих колбасило, в том числе эмоционально. Это можно было наблюдать повсеместно в Facebook - посты от людей были самыми разнообразными. Но эмоций было много у всех. Меня колбаснуло так - в творчество.
Группа благодарит всех тех людей, которые откликнулись на объявление и любезно предоставили свои балконы для съёмок клипа. И хоть в съёмках по сценарному плану было задействовано всего три балкона, отзывчивых людей в Таллине, которые написали нам и предложили помощь, оказалось очень много!
Отдельная благодарность Кириллу Кыппу. Александра от души благодарит танцоров - Кристину Зарецкую и Александра Пихоя за огромный вклад в этот клип. С ребятами группа ЛОТОS плотно сотрудничала, еще когда существовала на территории Эстонии.
Над некоторыми образами работали также стилисты - Ирина Соколова и Olga Fedd.
Группа выражает благодарность всем, кто так или иначе был причастен к созданию нового клипа.
Я не думаю, что я останусь в Эстонии. Всё-таки в России наш дом, там папа Алисы, мой супруг, он ждет нас. Знакомые и родственники ждут. И дела там - тоже ждут. Но я, конечно, ощущаю себя в Эстонии как дома, как рыба в воде. Большая часть жизни прошла здесь, и по-прежнему у меня здесь много друзей, знакомых. Если бы не они, я бы не сняла этот клип. В начале этой ситуации я испытала сильный стресс из-за того, что предстоит долгая разлука с мужем и сложный жизненный период, когда ребёнок будет фактически на мне, без садика, без няни... Но всё развернулось очень неожиданным образом! И сейчас, пока я здесь, я кайфую,
- поделилась она.
Смотри клип!