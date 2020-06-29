ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Какие мужские духи в Эстонии выбрать этим летом, чтобы соблазнить любую красотку?

Лучше всех в Прибалтике об этом знает Ирэн Чуприяновская - международный визажист YSL. С красавицей мы пообщались на летней террасе концерна Postimees Grupp, куда входит и портал Limon.

- В каких-то парфюмах мужских сейчас используются ароматы роз?

- Розы - это такой аромат, который очень часто используется, но в основном в женских парфюмах, хотя бывает и в мужских. Самый интересный и распространенный ингредиент, который используется в духах, - ваниль.

- Знаю, что в мужских духах очень часто используется и лимон - в честь нашего портала.

- Ну, конечно, лимон, бергамот, всевозможные лимонные нотки, грейпфрут, в конце концов. И такие запахи немножко чаще используются специально для этого периода - для лета.

- Ирэн. Мне кажется, что ты в Эстонии занимаешься чем-то очень эксклюзивным. Давай об этом расскажем?

- Я не думаю, что это что-то эксклюзивное. Я международный визажист фирмы YSL в Прибалтике. Вы наверняка со мной уже встречались в таллинннском Доме торговли (Kaubamaja), где я представляю эту фирму. Я расскажу немножечко о том, что продается у нас и чего нет в ближайших прибалтийских странах...

- Сколько в среднем мужчина тратит за один раз на парфюмы для себя?

- Очень по-разному. У меня есть прекрасная клиентка, которая приобрела прекрасный аромат Supreme Bouquet, а через две недели пришла еще за одним таким же ароматом. Я спросила: что случилось, разбили флакон? Но получилось так, что сын за две недели использовал 75 миллилитров туалетной воды, это восточный аромат, который будет держаться еще не один день.

- Какая цена этого бутылька?

- 200 евро.

- Приходят ли мужчины или женщины за возбуждающими ароматами?

- Меня так конкретно не спрашивали, есть ли такого типа ароматы. Но, по большому секрету, есть ароматы, которые содержат определенные элементы, привлекающие мужское или женское внимание.