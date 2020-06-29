ФОТО ⟩ «Лучше Кардашьян в миллион раз»: В Чеховой пробудилась девушка из Playboy

В отдыхающей на море Анфисе Чеховой неожиданно пробудилась девушка из Playboy. Курортная атмосфера вызвала у 42-летней телеведущей желание попозировать в купальнике возле автомобиля, пишет Пятый канал.
Когда проходишь мимо красной машины, стоящей на фоне пальм… в тебе автоматически просыпается Девушка месяца из Playboy,
— написала Чехова на своей странице в Instagram.
На снимках звезда демонстрирует бронзовый загар и роскошные формы в клетчатом купальнике — и сбоку, и сзади, и в анфас — на фоне сверкающего ярко-красного авто.
Поклонники не могли скрыть восторг при взгляде на «аппетитные» формы светской львицы.
«Ох…хороша!»
«Лучше Кардашьян в миллион раз! Натуральная красавица! Естественная, природная красота!»
«Анфиса, вы просто космос!»
«Девочка-лето».
«Все супер, но попа просто бомба», — восхитились в комментариях пользователи.