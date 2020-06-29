ФОТО ⟩ «Лучше Кардашьян в миллион раз»: В Чеховой пробудилась девушка из Playboy

Когда проходишь мимо красной машины, стоящей на фоне пальм… в тебе автоматически просыпается Девушка месяца из Playboy,

— написала Чехова на своей странице в Instagram.

На снимках звезда демонстрирует бронзовый загар и роскошные формы в клетчатом купальнике — и сбоку, и сзади, и в анфас — на фоне сверкающего ярко-красного авто.

Поклонники не могли скрыть восторг при взгляде на «аппетитные» формы светской львицы.

«Ох…хороша!»

«Лучше Кардашьян в миллион раз! Натуральная красавица! Естественная, природная красота!»

«Анфиса, вы просто космос!»

«Девочка-лето».