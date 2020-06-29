СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ! ⟩ Сеть кинотеатров Apollo Kino продает месячные абонементы для неограниченного просмотра фильмов

«Появление абонементов Apollo Kinopass - это настоящая революция в эстонском кинематографическом обществе. Мы первыми решили дать фанатам кино уникальную возможность ходить в кинотеатры Apollo и смотреть столько фильмов, сколько они хотят, за фиксированную ежемесячную плату», - говорит Кадри Ярм, генеральный директор Apollo Kino Baltic, которая работала над этим проектом проектом больше года.

По ее словам, фиксированные ежемесячные платные кинопакеты широко распространены в США и в Европе. «Мы основательно изучили опыт международных кинематографических рынков и адаптировали их идеи с учетом предпочтений посетителей Apollo Kino», - добавила Ярм.

Apollo Kinopass предлагает три разных пакета услуг, и все они позволяют посещать кинотеатры Apollo ежедневно. Цены на пакеты начинаются с 9,99 евро в месяц. В качестве дополнительного продукта, например, будет запущен подарочный сертификат Apollo Gift Pass, который действует два месяца.

«Каждый пакет Apollo Kinopass имеет свои преимущества, например, скидки на самые лучшие кресла или посещение премьерных VIP-мероприятий. Мы верим, что каждый любитель кино найдет именно тот пакет, который идеально отвечает его привычкам и предпочтениям», - уверена гендиректор сети кинотеатров Apollo..

Apollo Kinopass является персональным абонементом, предназначен только для личного использования и доступен лишь членам клуба Apollo. Пакеты Cinema Pass подразумевают одно посещение каждого фильма.