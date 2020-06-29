Cтало известно, с кем Полина Гагарина крутит роман после развода с Исхаковым

Недавно певица Полина Гагарина оформила официальный развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Причины так доподлинно неизвестны, но бывшие супруги сохраняют нормальные отношения ради детей.

Пока поклонники теряются в догадках, что же стало причиной расставания супругов, в Сети появились говорящие снимки.

На них Гагарина запечатлена с неким мужчиной, что косвенно подтверждает слухи о новом романе артистки. Ухажером Гагариной якобы стал никто иной как известный саунд-продюсер ChinKong (Владимир Чинаев).

Парочку заметили в одном подмосковном торговом центре, где они мило прогуливалась и попивала кофе. Звезды мило беседовали, а затем саунд-продюсер приобнял Полину. «Гагарина с каким-то новым хахалем у аутлета Новая Рига. Не пойму кто такой пока. Ростом как она, уходили, он ее обнял за талию», - сообщил очевидец, сообщения которого опубликовал телеграм-канал «Только никому».

Именно эти снимки и послужили началом обсуждения их возможного союза. Также поговаривают, что возможно и то, что Гагарина могла уйти от своего супруга Дмитрия именно к этому мужчине. «Полина Гагарина разводится из-за другого мужчины. Говорят, у неё давний роман с саунд-продюсером ChinKong. Вместе они делали несколько треков, и вот, как говорится, спелись», - сообщает источник.

Известно, что артисты знакомы уже некоторое время и их связывают профессиональные отношения. А есть ли между ними романтические связь, для поклонников остается загадкой. Не исключено, что певицу связывают с мужчиной только дружеские отношения.