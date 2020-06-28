ВИДЕО ⟩ Контейнеры, капсулы и купола: пятерка самых интересных отелей Балтии

В меню – котлеты, солянка, жареные пельмени, чебуреки, картошка фри, гуляш с вареной картошкой. И блины с сыром, и даже блины с карамелью.

Austrumu forts

Буквально в двух километрах от мрачной гауптвахты, словно в противовес ей, находится совсем другой отель – и по настроению, и по стилю. Это даже не совсем отель, а парк отдыха. В Лиепае, на поверку, оказались сразу две странные гостиницы.

«Три года назад здесь были настоящие джунгли: трава по пояс, мусор кругом. Но само место показалось очень красивым, и мы за него взялись», – говорит владелец парка отдыха Austrumu forts Марис Рейнфелдс.

Теперь в этих джунглях – рай для приключений.

Главная жемчужина этого места – прозрачные марсианские купола. Это и есть отель.

ФОТО: Кадр из видео

Марис сразу предупреждает: в каждом куполе специальная система вентиляции. Сначала надо зайти в такой вот шлюз, закрыть его, и тогда можно открывать следующий отсек. Есть еще ограничения.

«В них хорошо, когда на улице плохая погода. Очень комфортно вечером и ночью, но днем, если жарко и светит яркое солнце, внутри находиться невозможно, там как в теплице», – делится Рейнфелдс.

По сути – это палатка. Только очень комфортабельная. Тут и кровать, и электричество.

Внутри купола странное ощущение – ты вроде и в комнате, но при этом на открытом лугу. Обзор во все стороны, свежий воздух, пахнет свежескошенной травой.

Кстати, с ночевкой тут оставаться не обязательно, Марис рад всем гостям. Можно просто заскочить на денек, устроить пикник или просто подышать свежим воздухом.

Прибежище воздухоплавателей

Это и королевство воздухоплавателей, и традиционная литовская деревня, и какое-то царство сказочных существ, и современные легенды здесь повсюду.

Хозяин Арвидас Дирмейкис двадцать лет назад вместе с женой купил этот живописный уголок земли и потихоньку начал строить дом своей мечты. В итоге получился не дом, а целая усадьба.

Обустройство своей деревенской жизни Арвидас и Дангуоле начали со старого хлева. Сейчас старое здание не узнать.

Арвидас знаменит в Литве как легендарный пилот. Он был первым, кто поднялся в небо над Вильнюсом на воздушном шаре.

Произошло это в 1989 году, во время акции –Балтийский путь–.

«Весь народ вышел на эту акцию. Ну, мы не можем стоять где-то. Мы тоже волновались, думали, как мы тоже можем присоединиться. Шаром, конечно! Воздушный шар – это и есть символ свободы! Он летит куда ветер дует. Символ свободы должен стоять на этой дороге!» – вспоминает Арвидас.

Тот самый шар – Lietuva, то есть Литва, – теперь украшает главный купол дома воздухоплавателей. Арвидас развивал культуру воздушных шаров в Балтии последние 30 лет.

Сегодня Литва – одна из мировых столиц воздухоплавания. Здесь проходят престижные международные фестивали и соревнования.

А в деревенский дом Арвидаса начали приезжать воздухоплаватели со всей страны. Тем более что в округе отличные условия для запуска воздушных шаров. Так и появилось прибежище воздухоплавателей.

ФОТО: Кадр из видео

«Дух старинный литовский оставили. Но к нему еще прибавили всякие прибамбасы. В мельнице у меня живет очень хорошая Баба-Яга. Потом еще живет паук с семьей. А паук – это к деньгам, говорят! Наверное», – делится хозяин отеля «Прибежище воздухоплавателей».

Всего в этом отеле можно разместить 120 человек. Здесь нет ни одной одинаковой комнаты. У каждого номера своя история и своя изюминка.

Дом Арвидаса теперь знаменит на всю страну. Сюда заезжают местные знаменитости, звезды шоу-бизнеса, политики. Тут останавливались все президенты Литвы. А вот эту скромную комнату очень любит жена нынешнего премьер-министра, она здесь частый гость. Внутри пахнет свежей соломой и медом.

Это уникальное место, которое стало уникальным благодаря людям. Пожалуй, главный секрет хорошего отеля – отношение к постояльцам. Арвидас и Дангоуле тебя встречают как гостя, а провожают как члена семьи. И в такой дом всегда хочется вернуться.