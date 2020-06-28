ВИДЕО ⟩ Контейнеры, капсулы и купола: пятерка самых интересных отелей Балтии

В каждой из стран Балтии есть минимум с десяток крайне оригинальных гостиниц, пишет RUS TVNET. И это не столько отдых, сколько незабываемая аттракция. Журналист тележурнала «Балтия» Мария Андреева проехала по всей Балтии и готова рассказать о первой пятерке самых интересных отелей.
Видео: Оригинальные отели Балтии
Hektor Container Hotel
Выбор отелей сейчас, конечно, просто огромный. Планируя путешествие, можно взять что-то стандартное и понятное – Radisson, Hilton или любой другой сетевой отель. Можно выбрать что-то уютное в тихом центре или в Старом городе. А можно рискнуть и выбрать для ночлега совсем необычный вариант.
А как насчет ночевки в контейнере? На первый взгляд, звучит не очень. Но опыт этот может быть очень захватывающим и на самом деле комфортным. Недавно контейнерный отель открылся в самом интересном и необычном районе Таллинна.
Этот район называется Теллискиви – в переводе значит «кирпичный». Здесь и правда когда-то был кирпичный завод, потом – железнодорожный, а в советские времена – электротехнический. Но сегодня здесь один из самых ярких и необычных кварталов эстонской столицы, его не зря называют хипстерским. В бывших заводских цехах разместились арт-галереи, клубы, дизайнерские компании. Тут проводят фестивали, ярмарки, концерты. В общем, стильно-модно-молодежно.
В самом центре Теллискиви – старинное здание еще времен царской России – это бывшее железнодорожное депо. Вот здесь и находится теперь контейнерный отель.
Тут необычно все: вместо стойки администратора огромная открытая кухня. Мы будто пришли в гости в чей-то светлый и просторный дом.
«Вот вы заходите и оказываетесь в нашем доме. Вас встречают как гостя. Я заварю вам кофе, если вы устали, мы выпьем в гостиной хорошего вина. А зарегистрироваться вы можете самостоятельно. Если хотите, я провожу вас, составлю вам компанию. Ведь вы мой гость, и я буду о вас заботиться», – говорит управляющая отелем Hektor Container Hotel Киллу Маидла.
Киллу Маидла в гостиничном бизнесе больше 20 лет. Каждый уголок этого отеля продуман до последней мелочи. Ей было очень важно создать здесь уютную атмосферу. Но как человеку может быть уютно в заводском цеху, набитом грузовыми контейнерами? В этом и весь секрет – совместить несовместимое.
«Это не бутафория, а настоящие контейнеры. Мы собирали их по всей Европе. Они реально использовались для грузовых перевозок», – признается Киллу Маидла.
Каждый контейнер – это гостиничный номер. Внутри, к слову, он выглядит намного больше, чем снаружи. Здесь свободно размещаются и большая кровать, и ванная комната. Киллу поясняет, что на разработку дизайна комнат ушел не один месяц.
Вокруг отеля, особенно по выходным, активная ночная жизнь: кругом ведь бары и рестораны. Постояльцы могут влиться в тусовку или наблюдать со стороны, через огромные окна. Зато внутри гостиницы – тишина. И легкий шум леса – это фирменный звук отеля. Да и в целом здесь как в лесу – все просто, никакого формализма. Зато необычно. Ночевка здесь явно запомнится.
Capsule Hostels Tallinn
Еще один странный отель Таллинна – капсульный! В Японии капсульные отели известны уже полвека, а для Балтии это экзотика. Марек Ыунамяги поясняет, что давно хотел открыть экономичную гостиницу. Поездка по странам Азии убедила его окончательно.
«Я путешествовал, и я смотрел и ночевал в капсульном отеле и смотрел, как они работают. Мне нравится! Я понял, да! И в мире, когда путешествуешь, таких капсульных отелей много в аэропортах. Ты можешь снять на час, на 4-5 часов», – рассказывает владелец Capsule Hostels Tallinn Марек Ыунамяги.
Капсулы Марек заказал в Китае, а собрали их уже на месте.
Здесь, конечно, на первый взгляд, все очень футуристично. Такой голубоватый свет. Есть легкое ощущений, что находишься на космическом корабле, так что тем, кто мечтал в детстве стать космонавтом, здесь точно понравится. Но, по сути, здесь все просто. Что-то между хостелом и общежитием. Только в необычном интерьере.
Внутри капсулы есть, по сути, все штатные удобства гостиничного номера: широкий и умный матрас, который запоминает положение вашего тела, подушки, одеяла, полотенца, вешалки для одежды, телевизор, наушники, разъемы для зарядки гаджетов. Можно регулировать подсветку капсулы. Фотографии внутри получаются очень необычные.
А вообще это все напоминает... штабик! Вот как в детстве строили, не важно – на дереве или дома из дивана, подушек и одеял.
Вот это ощущение такого пространства уютного… ну, конечно, если у вас нет клаустрофобии, то да, это прямо штабик из детства.
Человек среднего роста в такой капсуле умещается вполне комфортно – и вдоль, и поперек. Еще хватит места гостей пригласить. Хотя с этим тут строго – одна капсула на одного человека.
Из отдельных удобств в отеле – общий душ, туалет и кухня. Утром можно позавтракать. Рядом с отелем трамвайная и автобусная остановки – до аэропорта транспорт едет без пересадок.
Karostas cietums
«Вы находитесь на территории Лиепайской гарнизонной гауптвахты… Гауптвахта работала 92 года, с 1905 по 1997 год. Семь армий здесь было, и семь армий ее использовали как место содержания под стражей нарушителей воинского регламента», – говорит сотрудник Karostas cietums Андрей Ужегов.
Итак, бывшая гарнизонная гауптвахта сегодня – это и памятник истории, и музей, и… отель. Это, без преувеличения, одна из самых странных гостиниц в мире.
«Так, 37 камер – все они благоустроены. Все необходимое, что нужно, в них есть…» – говорит Андрей Ужегов.
Андрей поясняет – тюремные камеры здесь максимально аутентичны. Включая надписи на стенах, которые оставляли арестанты.
Сегодня в камере может добровольно перевоспитаться любой желающий. Андрей успокаивает: здесь все-таки не звери работают, и для удобства гостей они выдают кровать, матрац, одеяло, подушки и полотенце – стандартный набор любого отеля.
Всего в этом тюремном отеле более десяти номеров – на выбор. Для особо придирчивых есть даже апартаменты-люкс – это кабинет начальника гауптвахты. Не жизнь, а мечта!
Ночевка в гостинице стоит всего 15 евро в сутки. Здесь также проводят тематические вечеринки, театрализованные представления.
По предварительному заказу в тюремном буфете могут устроить банкет или мальчишник перед свадьбой.
В меню – котлеты, солянка, жареные пельмени, чебуреки, картошка фри, гуляш с вареной картошкой. И блины с сыром, и даже блины с карамелью.
Austrumu forts
Буквально в двух километрах от мрачной гауптвахты, словно в противовес ей, находится совсем другой отель – и по настроению, и по стилю. Это даже не совсем отель, а парк отдыха. В Лиепае, на поверку, оказались сразу две странные гостиницы.
«Три года назад здесь были настоящие джунгли: трава по пояс, мусор кругом. Но само место показалось очень красивым, и мы за него взялись», – говорит владелец парка отдыха Austrumu forts Марис Рейнфелдс.
Теперь в этих джунглях – рай для приключений.
Главная жемчужина этого места – прозрачные марсианские купола. Это и есть отель.
Марис сразу предупреждает: в каждом куполе специальная система вентиляции. Сначала надо зайти в такой вот шлюз, закрыть его, и тогда можно открывать следующий отсек. Есть еще ограничения.
«В них хорошо, когда на улице плохая погода. Очень комфортно вечером и ночью, но днем, если жарко и светит яркое солнце, внутри находиться невозможно, там как в теплице», – делится Рейнфелдс.
По сути – это палатка. Только очень комфортабельная. Тут и кровать, и электричество.
Внутри купола странное ощущение – ты вроде и в комнате, но при этом на открытом лугу. Обзор во все стороны, свежий воздух, пахнет свежескошенной травой.
Кстати, с ночевкой тут оставаться не обязательно, Марис рад всем гостям. Можно просто заскочить на денек, устроить пикник или просто подышать свежим воздухом.
Прибежище воздухоплавателей
Это и королевство воздухоплавателей, и традиционная литовская деревня, и какое-то царство сказочных существ, и современные легенды здесь повсюду.
Хозяин Арвидас Дирмейкис двадцать лет назад вместе с женой купил этот живописный уголок земли и потихоньку начал строить дом своей мечты. В итоге получился не дом, а целая усадьба.
Обустройство своей деревенской жизни Арвидас и Дангуоле начали со старого хлева. Сейчас старое здание не узнать.
Арвидас знаменит в Литве как легендарный пилот. Он был первым, кто поднялся в небо над Вильнюсом на воздушном шаре.
Произошло это в 1989 году, во время акции –Балтийский путь–.
«Весь народ вышел на эту акцию. Ну, мы не можем стоять где-то. Мы тоже волновались, думали, как мы тоже можем присоединиться. Шаром, конечно! Воздушный шар – это и есть символ свободы! Он летит куда ветер дует. Символ свободы должен стоять на этой дороге!» – вспоминает Арвидас.
Тот самый шар – Lietuva, то есть Литва, – теперь украшает главный купол дома воздухоплавателей. Арвидас развивал культуру воздушных шаров в Балтии последние 30 лет.
Сегодня Литва – одна из мировых столиц воздухоплавания. Здесь проходят престижные международные фестивали и соревнования.
А в деревенский дом Арвидаса начали приезжать воздухоплаватели со всей страны. Тем более что в округе отличные условия для запуска воздушных шаров. Так и появилось прибежище воздухоплавателей.
«Дух старинный литовский оставили. Но к нему еще прибавили всякие прибамбасы. В мельнице у меня живет очень хорошая Баба-Яга. Потом еще живет паук с семьей. А паук – это к деньгам, говорят! Наверное», – делится хозяин отеля «Прибежище воздухоплавателей».
Всего в этом отеле можно разместить 120 человек. Здесь нет ни одной одинаковой комнаты. У каждого номера своя история и своя изюминка.
Дом Арвидаса теперь знаменит на всю страну. Сюда заезжают местные знаменитости, звезды шоу-бизнеса, политики. Тут останавливались все президенты Литвы. А вот эту скромную комнату очень любит жена нынешнего премьер-министра, она здесь частый гость. Внутри пахнет свежей соломой и медом.
Это уникальное место, которое стало уникальным благодаря людям. Пожалуй, главный секрет хорошего отеля – отношение к постояльцам. Арвидас и Дангоуле тебя встречают как гостя, а провожают как члена семьи. И в такой дом всегда хочется вернуться.
RUS TVNET в сотрудничестве с телеканалом «Настоящее Время» представляет тележурнал Евгения Эрлиха «Балтия» – программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.