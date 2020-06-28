28 июня 2020, 15:31
ЧИТАТЬ
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Это не Турция, это Пярну! Но уже через две минуты случится невероятное
СТАТЬЮ
В Эстонии уже который день стоит по-настоящему летняя жара. Отличная погода пришлась на выходные и люди заполнили пляжи по всей стране. Похоже, самый популярный пляж в этом году – в Пярну.
Пярнуский пляж сегодня заполнен отдыхающими настолько, что яблоку упасть негде.
Наш читатель поделился снимками из летней столицы Эстонии. Однако через пару минут после того, как были сделаны снимки, начался сильнейший ливень!
Смотрите фото!