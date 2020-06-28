ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Впервые за много лет без жителей Эстонии: смотрите, как ярко в Петербурге прошли «Алые Паруса»

Наполненные ветром паруса брига «Россия», прошедшего по акватории Финского залива Балтийского моря к дельте Невы, удивительная музыка и красота ночной Северной столицы оставили у зрителей неизгладимое впечатление.

Многие уверены, что организаторам шоу «Алые паруса» удалось воссоздать настоящую романтику произведения Александра Грина, чтобы вчерашние выпускники школ и вузов прикоснулись к волшебному миру сказки. Сердца сотен тысяч зрителей, которые наблюдали за представлением буквально сжимались в груди, когда парусник шел по заливу. Масштабный фейерверк вызвал у пользователей бурю эмоций.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В 2019 году представление стало рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.