НЕ ВОДОЙ ЕДИНОЙ ⟩ Летнее спасение: напитки, которые действительно утоляют жажду в жару

А в летние дни, когда ты порой изнываешь от духоты, вопрос утоления жажды встаёт особенно остро. Рассказываем о тех напитках, которые точно выручат в жаркую погоду.

Вода

Первый спаситель очевиден. Это обычная вода, которую необходимо пить каждому. Ученые и врачи советуют потреблять в среднем по два литра обычной воды в день, чтобы поддерживать организм в нормальном состоянии. К тому же жажду вода утоляет отлично.

Молоко

Да, молоко жирнее воды, но задачей справляется хорошо. Вдобавок в нем содержатся кальций и витамин D, которые полезны для костей. В знойный день, когда есть особо не хочется, молоко не только спасет от «засухи», но и послужит источником белка.

Кисломолочные напитки

Все напитки из этой категории хорошо утоляют жажду. Особенно выделяется айран, который делается из натурального коровьего молока и закваски на чистых культурах молочнокислых бактерий. Но и если вы выпьете обычный кефир, тоже останетесь довольны.

Натуральный фруктовый сок

Пакетированные соки вам вряд ли помогут в жару, а вот продукт натурального производства с жаждой справится. В таком соке содержится около 85% воды. Но помните, что при покупке необходимо обращать внимание на состав. Следите за количеством сахара, а если напиток кажется вам густым, разбавьте водой. Есть и еще один вариант — приготовьте фреш самостоятельно в домашних условиях. Так вы точно будете уверены в качестве продукта.

Компот

Компот тоже хорош в летний период. Особенно стоит выделить домашние напитки, которые традиционно готовятся без добавления сахара. Отлично подойдет компот из сухофруктов.

Чай

Один из самых популярных напитков и в теплое, и в холодное время года прекрасно утоляет жажду. Лучше всего для этой цели подойдет чай без кофеина или сбор трав. Не так важно, какой вариант вы любите – горячий или холодный. Также нет разницы, предпочитаете вы ромашковый или зеленый чаи. Этот напиток в целом отлично восполняет запасы жидкости, а также богат антиоксидантами.

Фруктовая вода

Ее вы тоже можете приготовить сами. Налейте обычную воду в сосуд и добавьте в нее кусочки фруктов, ягод, овощей и трав. Например, идеально сочетаются лайм и базилик, лимон и малина, огурец и мята. Это делает воду вкуснее и полезнее.

Кокосовая вода

Это новый продукт, он еще не обрел популярность, но для утоления жажды подходит хорошо. Плюс кокосовой воды в том, что она не содержит сахара, но на всякий случай проверяйте состав. К тому же напиток имеет оригинальный вкус, а еще содержит воды больше любого фруктового сока.

Спортивные напитки

Соли или по-другому — электролиты, которые содержатся почти во всех спортивных напитках, помогают в борьбе с жаждой. Они насыщают организм влагой более эффективно. К тому же можно найти напитки с совершенно разными вкусами — они понравятся тем, кому скучно пить обычную воду. Но в таких продуктах содержится много сахара, поэтому пейте их только в те моменты, когда занимаетесь спортом.

Арбуз

«Это же не напиток,» — скажете вы. Да, но воды в арбузе даже больше, чем в соке. Эта огромная ягода содержит 95% воды, так что запасы жидкости восполняет на ура. Кроме того, арбуз богат микроэлементами, фолиевой кислотой и способствует очищению организма.

Какими напитками утолять жажду не стоит?