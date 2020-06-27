Тамара Глоба предсказала бешеный успех в июле трем знакам Зодиака! Есть ли вы среди них?

Согласно прогнозам известного астролога Тамары Глоба июль станет месяцем бешеного успеха для трех знаков Зодиака. Если человек настроен на позитив и готов продолжать свой путь к мечтам, то июль обязательно станет для него одним из самых счастливых периодов в его жизни.

Лев

Звезды в течение всего месяца будут на стороне Льва, поэтому можно смело испытывать удачу. Лев может позволить себе браться за самые рискованные дела и покупать лотерейные билеты, делать большие ставки в играх и даже спорить на деньги. Можно вложиться в опасный проект, который пугает большинство людей, любое дело пройдет под счастливой звездой и закончится успехом.

Любые желания и капризы Льва будут выполнены и реализованы будто сами собой. Не будет ничего невозможного в этом июле!

Сюрпризы и приятные неожиданности будут «поджидать» на каждому шагу. Тамара Глоба лишь предупреждает Льва о том, что стоит лояльнее и спокойнее общаться с окружающими людьми, быть добрее. Аура злобы и агрессии способна разрушить любую благосклонность Вселенной.

Весы

Весам послан свыше шанс исполнить все свои желания. Удача будет идти под руку, нужно только сделать несколько шагов навстречу. Нельзя опускать руки и сдаваться. Этот знак будет на высоте во всех своих начинаниях, большинство их планов будет успешно реализовано.

Чем активнее и деятельнее будут Весы, тем больше им повезет. Этот июль способен изменить всю дальнейшую жизнь этого знака, если он сможет правильно использовать подаренные возможности. Удача будет помогать Весам в течение всего месяца: с первых его чисел и до самого конца.

Водолей

Водолею часто мешает стать счастливее только его неуверенность и нерешительность. Это и будет главный подарок июля этому знаку: прилив сил, заряд бодрости, смелость и активность.