КАК ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ? ⟩ Максим Фадеев скинул 100 килограммов

Два года назад вес продюсера был чуть менее 200 килограммов. Из-за нездоровой полноты у Максима Фадеева возникли серьезные проблемы со здоровьем, поэтому он решил взяться за себя и сегодня уже демонстрирует результаты большой работы над собой, пишет «Стархит».
На сегодня 52-летнему Фадееву удалось похудеть почти вдвое, скинув 100 килограммов. Звезда продемонстрировал обновленную фигуру в личном блоге, отметив, что очень доволен результатом.
«Всем мир! Это мои шорты... Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» — признался Максим.
Пользователи Сети поддержали продюсера и с нетерпением ждут, когда же он раскроет секрет столь стремительного преображения.
«Утром нужно выпивать 600 граммов горячей воды, такой, чтобы она приятно обжигала горло, но конечно, не кипяток. Делайте это трижды в день: утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес начнет уходить. Питаться можно так же, как и всегда, но сначала выпивайте горячую воду. Удивительно, но после этого вы больше трех ложек не съедите!» — рассказывал он еще в апреле.