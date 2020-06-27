КАК ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ? ⟩ Фото похудевшего на 100 кг Максима Фадеева произвел фурор

«Утром нужно выпивать 600 граммов горячей воды, такой, чтобы она приятно обжигала горло, но конечно, не кипяток. Делайте это трижды в день: утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес начнет уходить. Питаться можно так же, как и всегда, но сначала выпивайте горячую воду. Удивительно, но после этого вы больше трех ложек не съедите!» — рассказывал он еще в апреле.