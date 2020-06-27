ПРАВДА ЖЕ, ПРИНЦ? ⟩ 15-летний сын Лукашенко произвел невероятный фурор в Москве, и теперь мысли всех девушек лишь о нем

Хоть Колю заметили в соцсетях только что, мальчик на самом деле уже давно посещает с отцом торжественные мероприятия. Непонятно, почему белорусский лидер отдает предпочтение третьему и внебрачному сыну, но девочки из «Твиттера» и не думают жаловаться. Ведь Коля — настоящий белорусский принц. Но он не только красивый — парень учится игре на фортепьяно (и даже выступает на телевидении), а также занимается спортом. Среди всех видов Коля выделяет хоккей, лыжи и биатлон.