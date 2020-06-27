ПРАВДА ЖЕ, ПРИНЦ? ⟩ 15-летний сын Лукашенко произвел невероятный фурор в Москве, и теперь мысли всех девушек лишь о нем

Соцсети уже полны девочек-подростков, которые пакуют чемоданы для поездки в Белоруссию.
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву еще надолго запомнится пользовательницам «Твиттера», но совсем не по политическим причинам. Дело в том, что с собой белорусский лидер привез сына — 15-летнего Колю, который мгновенно привлёк всеобщее внимание. Стоило девочкам увидеть его профиль, и теперь их мысли занимает только новый кумир.
Хоть Колю заметили в соцсетях только что, мальчик на самом деле уже давно посещает с отцом торжественные мероприятия. Непонятно, почему белорусский лидер отдает предпочтение третьему и внебрачному сыну, но девочки из «Твиттера» и не думают жаловаться. Ведь Коля — настоящий белорусский принц. Но он не только красивый — парень учится игре на фортепьяно (и даже выступает на телевидении), а также занимается спортом. Среди всех видов Коля выделяет хоккей, лыжи и биатлон.