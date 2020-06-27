Сб, 27.06.2020
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ПРАВДА ЖЕ, ПРИНЦ? ⟩ 15-летний сын Лукашенко произвел невероятный фурор в Москве, и теперь мысли всех девушек лишь о нем

Николай Лукашенко с отцом в Москве

ФОТО: Host photo agency/via REUTERS

Соцсети уже полны девочек-подростков, которые пакуют чемоданы для поездки в Белоруссию.

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву еще надолго запомнится пользовательницам «Твиттера», но совсем не по политическим причинам. Дело в том, что с собой белорусский лидер привез сына — 15-летнего Колю, который мгновенно привлёк всеобщее внимание. Стоило девочкам увидеть его профиль, и теперь их мысли занимает только новый кумир.

В TikTok пользовательницы принялись делать ролики со своим новым «крашем» (то есть объектом любви), всячески признаваясь ему в симпатии. Такие ролики набирают миллионы просмотров, а в комментариях не пройти от восторженных криков. Не отстали от тиктокеров и девочки из «Твиттера», которые сходят с ума от красоты Коли. Пользовательницы рады, что славянам теперь есть чем ответить Западу, ведь прошлым «крашем» всего «Твиттера» был Бэррон Трамп, сын американского президента Дональда Трампа.

Фото © Twitter / облеплюха

Хоть Колю заметили в соцсетях только что, мальчик на самом деле уже давно посещает с отцом торжественные мероприятия. Непонятно, почему белорусский лидер отдает предпочтение третьему и внебрачному сыну, но девочки из «Твиттера» и не думают жаловаться. Ведь Коля — настоящий белорусский принц. Но он не только красивый — парень учится игре на фортепьяно (и даже выступает на телевидении), а также занимается спортом. Среди всех видов Коля выделяет хоккей, лыжи и биатлон.

 

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