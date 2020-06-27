ВИДЕО ⟩ Эстонская гонщица Сандра Роосме показала, как снимаются эротические фотосессии для платной соцсети OnlyFans

Роосме, которую в Сети можно найти под ником san8ra — трудно назвать классической Instagram-моделью. Вместо ванильных фото в окружении изысканных интерьеров или снимков за столиком в кафе девушка в основном публикует фото, связанные с ее главным увлечением в жизни — мотоциклами!

У «королевы мотоциклов», благодрая жарким снимкам в Instagram, более 134 000 подписчиков, что больше, чем у самых известных эстонских инстаграмщиц Катри Катс и Лизы Линд.

У Сандры много поклонников в США, и большинство из них интересуется автоспортом, рассказылв красотка весной в программе Õhtu!

«Мотоцикл - это часть меня. Когда я без мотоцикла, я чувствую, что мне чего-то не хватает», - объясняет Роосме, почему она всегда снимается с мотоциклом.

Сандра, кроме странички в Instagram, также имеет аккаунт в соцсети OnlyFans, куда он загружает «эксклюзивный контент, которого больше нигде нет». OnlyFans - это социальная Сеть, где вы можете просматривать фотографии и сообщения за ежемесячную плату. Например, доступ к профилю Роосме можно получить почти за 20 долларов.