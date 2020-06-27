ВИДЕО ⟩ Эстонская гонщица Сандра Роосме показала, как снимаются эротические фотосессии для платной соцсети OnlyFans

Страсть к спорту приносит гонщице Сандры Роосме и дополнительный заработок - эротические фотографии девушки очень популярны, сообщает Elu24. Она показала в шутливом видео, как снимаются такие фотосессии.
Роосме, которую в Сети можно найти под ником san8ra — трудно назвать классической Instagram-моделью. Вместо ванильных фото в окружении изысканных интерьеров или снимков за столиком в кафе девушка в основном публикует фото, связанные с ее главным увлечением в жизни — мотоциклами!
У «королевы мотоциклов», благодрая жарким снимкам в Instagram, более 134 000 подписчиков, что больше, чем у самых известных эстонских инстаграмщиц Катри Катс и Лизы Линд.
У Сандры много поклонников в США, и большинство из них интересуется автоспортом, рассказылв красотка весной в программе Õhtu!
«Мотоцикл - это часть меня. Когда я без мотоцикла, я чувствую, что мне чего-то не хватает», - объясняет Роосме, почему она всегда снимается с мотоциклом.
Сандра, кроме странички в Instagram, также имеет аккаунт в соцсети OnlyFans, куда он загружает «эксклюзивный контент, которого больше нигде нет». OnlyFans - это социальная Сеть, где вы можете просматривать фотографии и сообщения за ежемесячную плату. Например, доступ к профилю Роосме можно получить почти за 20 долларов.
Последняя публикация в OnlyFans - юмористическом постановочное видео, снятое в сосновом лесу. Девушка снимает бюстгальтер перед камерой и просит фотографа повернуться к ней. Тот настолько поражен внезапно открывшимися перед ним прелестями Сандры, что летит в воду.