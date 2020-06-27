ВИДЕО ⟩ Вопиющий случай расизма в Финляндии заснял строитель из Эстонии

Это видео, снятое в Финляндии, было опубликовано в средствах массовой информации. В ролике четверо белых мужчин толкают чернокожего в озеро. Автор видео - Танель из Эстонии, который со спокойной душой наблюдал за всем этим безумием, пишет Elu24.
Работающий строителем в Финляндии Танель сделал видео достоянием общественности, и оно обошло многие финские СМИ. Когда Танеля спросили, что именно происходит, он ответил: «Негр за бортом».
Танель не видит проблемы в съемке и просмотре своего видео. «А что я должен был сделать? Финские негры неизбежно становятся ублюдками», - объясняет он.
На видео видно, как темнокожего парня, который пытается сопротивляться, скидывает в воду группа белых мужчин.
«Живи своей жизнью и будь счастлив, что ты от меня хочешь?» - огрызнулся Танель, грязно выругавшись, когда его попросили объяснить такое расистское отношение.
Первоначально видео Танеля было ошибочно связано с другим: похожий случай зафиксирован в Вантаа в понедельник вечером, когда молодежная группа напала на 15-летнего темнокожего парня и пыталась столкнуть в воду. Видео Танеля снято в среду. Финская полиция рассматривает это дело как покушение на убийство, сообщает Vantaan Sanomat.