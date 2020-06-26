Любовник Анастасии Волочковой подал иск в суд на баснословную сумму

Месяц назад бизнесмен из Твери Владислав Фоменко рассказал о своих претензиях к Анастасии Волочковой, с которой у него якобы был роман. Мужчина уверял, что балерина даже была беременна от него, но избавилась от ребенка.

Сейчас предпринимателя больше всего заботит финансовая составляющая их отношений: Фоменко делал ремонт в особняке Волочковой и уверяет, что та не расплатилась с ним.

Терпение влюбленного мужчины подошло к концу, и он подал в суд на балерину. «Я был использован (Волочковой А.Ю.) в целях неосновательного обогащения», — пишет в своем исковом заявлении бизнесмен.

И далее история, как знакомые Фоменко строители выполнили ремонт на 30 миллионов рублей (383 200 евро), которые Волочкова им не заплатила. Эту сумму был вынужден платить сам Влад. Решая проблему с деньгами, он был осужден на срок 2 года и 6 месяцев.

Освободившись, Фоменко снова пришел к Волочковой. Однако та через своего адвоката Юлию Вербицкую публично обвинила его во лжи и заявила, что он болен психически.

Одновременно Фоменко предъявил иск к адвокату Вербицкой-Линник на 100 миллионов рублей (1 277 400 евро), таким образом общая сумма требований бизнесмена составила 130 миллионов (1 660 684 евро). Владислав намерен пройти полную психиатрическую экспертизу, так как Анастасия Волочкова обвинила его в душевном нездоровье.

«Моя доверительница и я знакомимся с иском Владислава Фоменко. Комментарии по этому поводу смогу дать позже», — сказала адвокат Анастасии Юлия Вербицкая-Линник.