Элина Нечаева приняла участие в комедии про «Евровидение»

Весной 2018 года Март Нормет поделился фотографией встречи с Уиллом Ферреллом в социальной сети. «Я договорился с Уиллом Ферреллом кое о чем. Расскажу позже!» – написал он.

Эстонская делегация с Уиллом Ферреллом в 2018 году в Лиссабоне ФОТО: Частный архив

Теперь стало ясно, о чем именно они договорились. В недавно вышедшем фильме «Евровидение: История огненной саги» принимают участие несколько известных певцов, таких как: Александр Рыбак, Нетта Барзилай, Лорин и Джамала. Главным сюрпризом стала эстонская певица Элина Нечаева, которая вывела Эстонию на восьмое место конкурса «Евровидение» в Португалии с песней «La Forza».



Элину можно увидеть в фильме примерно на 49-й минуте, когда голливудские звезды отправляются на вечеринку со своими любимыми певцами, чтобы исполнить попурри из всемирно известных поп-песен. Среди них: «Waterloo» от ABBA, «I Gotta Feeling» от The Black Eyed Peas, «Believe» от Чери и «En partez pas sans moi» от Селин Дион. В конце выступает ​​наша соотечественница Элина Нечаева, а также Кончита Вурст, которая выиграла «Евровидение» в 2014 году.