Пт, 26.06.2020
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На крыше отеля Viru открылся KGB бар с потрясающими видами: гостям наливают коктейль «Серп и молот»

Бар KGB на крыше гостиницы

ФОТО: Hotell Viru

Говорят, что на 23-м этаже отеля Original Sokos Hotel Viru открылся бар с самым лучшим видом в городе. Но наслаждаться этим видом можно лишь во второй половине дня - и до позднего вечера. Открывается KGB бар в 15:30 и работает до 23:00. Гостям здесь предлагают что-то новое и необычное.

Это тематическое заведение с довольно выгодными для потребителей ценами и интересными пунктами в меню. Любой желающий может насладиться коктейлем «Серп и молот», главные ингредиенты которого - игристое вино и любимый туристами ликер Vana Tallinn. В рекламе это пока неизвестное место описывают как бар с лучшими барменами, лучшими видами и широким выбором напитков. Стоимость салата «Цезарь» с креветками здесь - 8,90 евро. Именно эта цифра помогает обычно понять, насколько дорогим является заведение. Кажется, что здесь абсолютно средние цены на еду и напитки. 

А вы уже успели побывать в новом баре? Остались ли довольны? 

ФОТО: Скриншот меню

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