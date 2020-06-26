На крыше отеля Viru открылся KGB бар с потрясающими видами: гостям наливают коктейль «Серп и молот»

Это тематическое заведение с довольно выгодными для потребителей ценами и интересными пунктами в меню. Любой желающий может насладиться коктейлем «Серп и молот», главные ингредиенты которого - игристое вино и любимый туристами ликер Vana Tallinn. В рекламе это пока неизвестное место описывают как бар с лучшими барменами, лучшими видами и широким выбором напитков. Стоимость салата «Цезарь» с креветками здесь - 8,90 евро. Именно эта цифра помогает обычно понять, насколько дорогим является заведение. Кажется, что здесь абсолютно средние цены на еду и напитки.