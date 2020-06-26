Гороскоп Павла Глобы на июль 2020 года

Июль этого года будет довольно неблагоприятным для многих Знаков, но это не значит, что нужно бить тревогу и бросать все важные дела. Наоборот, благодаря трудностям люди смогут получить новый важный опыт. В начале месяца стоит опасаться того, что звезды заставят вас показать свои самые худшие черты характера по Знаку Зодиака. Зная их, можно будет предотвратить негативные последствия и сохранить удачу.

Овен

При достижении некоторых целей Овнам стоит избегать самодовольства и бахвальства. Это главное условие их счастья. Если они последуют этому совету, они смогут сохранить деловые и дружеские отношения. Если нет, их ждут серьезные конфликты и недоразумения на работе, дома, на учебе, а также проблемы в любви.

Для того, чтобы удача всегда была рядом, Овнам нужно запрограммировать себя на успех. В этом им помогут пять способов воздействия на подсознание. Не стоит слушать советы и наставления людей, особенно если они будут непрошеными. Нужно иметь свое мнение, слушать свое сердце и доверять своему личному опыту в любых вопросах.

Телец

Тельцам стоит поубавить свою агрессию. Этот месяц необходимо провести, не становясь объектом обсуждения и сплетен. На все выпады врагов стоит реагировать спокойно и без эмоций. В противном случае можно сбиться с пути и потерять мотивацию. В начале месяца звезды усилят пороки и слабости Тельцов, поэтому им придется бороться со своими внутренними демонами.

Во второй половине месяца могут обостриться жадность и желание урвать кусок побольше, но в работе и бизнесе такая стратегия может навредить. Звезды хотят, чтобы Тельцы умели делиться и были предельно щедрыми, особенно в отношении тех, кто им помогает. В любовной сфере до 6 июля лучше не ругаться со второй половинкой, не показывать ревности и обид.

Близнецы

Близнецов отличают природная лень и стремление к прокрастинации. В июле это необходимо победить любым доступным способом, в противном случае может начаться черная полоса в финансовой жизни. Три психологические техники помогут привлечь желаемое и настроиться на нужную волну в максимально короткое время.

В амурных делах Близнецов ждет большая удача. Это их время, их звездный час. Найти вторую половинку будет просто — останется лишь удержать понравившегося человека рядом. Тем, кто уже в отношениях, важно помнить о доверии. Эгоизм не поможет ни в чем — он только спровоцирует скандалы. Это прекрасное время для приятных сюрпризов и общения с родственниками.

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