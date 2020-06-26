«Решение о разводе мое»: Асмус внесла ясность в разрыв с Харламовым

Заодно Асмус отметила, что именно она бросила Харламова и решила расстаться с ним задолго до съемок в «Тексте». А причиной их разлада стало, если верить Кристине, нежелание Гарика работать над развитием отношений.

В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании, комментарий в интернете - фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Всё-таки над отношениями нужно работать обоим,

Напомним, Асмус и Хараламов объявили о разводе пару дней назад. Звездная пара сделала это синхронно и практически идентичными сообщениями, однако многие им не поверили. Позже масла в огонь подлил Маркони, заверивший, что никакого расставания нет и в помине, а посты в соцсети – всего лишь задания в его шоу. Более того, на сайте Мосгорсуда дело о расторжения брака артистов не значится.