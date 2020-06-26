У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

25 июня была годовщина со дня смерти матери Михаила Олеговича. Актер находится на домашнем аресте, поэтому не смог посетить ее могилу. Вчера вечером из-за сильного стресса у 56-летнего артиста случился сердечный приступ. Вот только помочь Ефремову было некому — он находился дома один в это время, но не стал вызывать медиков, считая, что справится сам.