У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

В начале июня актер, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек. На фоне этого инцидента и переживаний, связанных со кончиной матери, артистки Аллы Покровской, у Михаила Ефремова возникли проблемы со здоровьем.
25 июня была годовщина со дня смерти матери Михаила Олеговича. Актер находится на домашнем аресте, поэтому не смог посетить ее могилу. Вчера вечером из-за сильного стресса у 56-летнего артиста случился сердечный приступ. Вот только помочь Ефремову было некому — он находился дома один в это время, но не стал вызывать медиков, считая, что справится сам.
Михаил Олегович по-прежнему чувствует себя плохо, но старается держаться. В таком состоянии он находится уже не впервые. Буду настаивать на том, чтобы близкие показали его врачам. Сегодня к моему подзащитному должна приехать супруга,
— рассказал «СтарХиту» адвокат артиста Эльман Пашаев.