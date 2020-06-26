Гороскоп на 26 июня: узнайте, какому знаку Зодиака сегодня повезет, а какой ждут неприятности на работе и в отношениях

Возрастает общительность, интерес людей друг к другу становится все более сильным. Этот день подходит для проведения любых коллективных мероприятий – от праздников до демонстраций.

Овен

Правильная постановка цели – половина успеха; сегодня Овны смогут преодолеть любые трудности, если будут точно знать, какую именно награду хотят получить за свои труды. День подходит для заключения сделок и обсуждения вопросов, касающихся сотрудничества. Однако следует иметь в виду, что полагаться исключительно на собственную интуицию сейчас нельзя: вы склонны видеть мир в розовом цвете и переоценивать свои возможности.

Личные отношения гармоничны, близких людей будут радовать предсказуемость и логичность вашего поведения. Мелкие неприятности не лишат вас душевного равновесия, а поездки, в том числе и незапланированные, позволят утолить жажду новых впечатлений.

Телец

День связан с яркими романтическими переживаниями, возможны значительные перемены в личной жизни. Сегодня Тельцы более обычного эмоциональны, поэтому случайная встреча с человеком из прошлого может показаться судьбоносной, толкнуть на необдуманные поступки. Не предпринимайте ничего, пока не восстановите душевное равновесие; сделать это поможет небольшая поездка или уединенная прогулка по живописным уголкам города.

Финансовый вопрос будет беспокоить семейных Тельцов: непросто удовлетворить потребности близких, когда доходы скромны. Однако вам представится возможность сделать выгодные инвестиции или заключить сделку, которая вскоре принесет прибыль.

Близнецы

Благоприятный день, позволяющий воплотить в жизнь смелые планы. Ваши идеи будут благосклонно приняты руководством и влиятельными людьми, однако не торопитесь делиться своими замыслами с теми, кого плохо знаете: недоброжелатели охотно используют вашу откровенность в собственных целях. Очень удачный день для инвестиций и полезных покупок, а вот расходы, связанные с развлечениями и отдыхом, звезды советуют сократить.

С домашними делами вы легко справитесь, да и решение семейных едва ли окажется утомительной процедурой. Массу удовольствия доставит общение с малышами, а также с людьми, которых вы знаете с раннего детства.

Рак

Ракам предстоит заняться решением сложных задач. Однако достичь успеха не так трудно, как кажется на первый взгляд: упорство и расторопность сослужат вам хорошую службу. Удача ожидает тех, кто планирует дальние поездки или встречи с иностранными партнерами. Руководители должны быть готовы взять на себя ответственность за ошибки подчиненных, сохраняя при этом лояльность к провинившимся.

Нет оснований беспокоиться о развитии романтических отношений: достичь взаимопонимания легко, да и возможность решить старые проблемы наверняка представится. Пересмотрите свои отношения с родственниками – возможно, в последнее время вы были не слишком внимательны, за что сейчас и приходится расплачиваться.

Лев