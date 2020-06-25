ТОП-9 продуктов, укрепляющих мужское здоровье

Доктор медицинских наук и диетолог Лесли Бончи советует следовать этому половому делению и употреблять ту пищу, которая максимально полезно сказывается на твоём теле.

Расскажем тебе о продуктах, которые укрепляют мужское здоровье.

Постное красное мясо

Потребление красного мяса и стейков может стать особо полезной частью твоего рациона. Постная говядина и свинина содержат белок, а жира в них немногим больше, чем в куриной грудке. Красное мясо — это хороший источник лейцина — аминокислоты, которая помогает нарастить мышечную массу.

Особо жирная рыба

В стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 57% — один из самых высоких показателей в мире. Каждый год от них в среднем умирают 1 300 000 человек, две трети из которых — мужчины. Именно поэтому так важно обращать внимание на продукты, снижающие риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относится жирная рыба: лосось, палтус, сардина, сельдь — все они являются источником полезного жира. В них содержатся омега-3 жирные кислоты, которые защищают от заболеваний сердца. Две порции жирной рыбы в неделю могут существенно снизить риски их развития.

Бананы

В бананах содержится большое количество калия, который имеет решающее значение для здоровья костей и сокращения мышц. Еще они помогают контролировать кровяное давление, что очень важно для хорошей работы организма. Калий стимулирует кровяное давление так же хорошо, как натрий снижает артериальное давление.

Бурый рис

Пища, насыщенная клетчаткой, проходит весь желудочно-кишечный тракт за 1-1,5 дня, в то время как обычные продукты покидают организм человека через 3-4 дня. Бурый рис — один из хороший примеров продуктов, являющихся источником клетчатки. Более того, используя его в готовке, можно создать вкусные и разнообразные блюда. Ты можешь приготовить рис и добавить постное мясо, молодой шпинат и ананас. В том случае, если тебе не нравится текстура бурого риса, смешай его с небольшим количеством белого риса. Бурый рис и другие цельные злаки помогут сохранить тело в здоровом весе и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа.

Ягоды

Ягоды помогают мужчине достигать своего максимума как в умственном, так и в физическом плане. Они наполнены антиоксидантами, которые снижают риск развития разовых заболеваний. Исследования, проведённые на животных, доказали, что черника улучшает память и мыслительные процессы. Подобные исследования на людях сейчас находятся на начальных стадиях своего развития, но уже можно заметить, что эффект от ягоды многообещающий. В сезон, когда свежие ягоды сложно найти или они стоят баснословных денег, купи замороженные ягоды и сделай из них молочный коктейль.

Куриные яйца

В яйце содержатся лютеин, железо и белок, но для того, чтобы они попали в твой организм, необходимо съесть яйцо целиком. В суточную норму здорового человека входит яичный желток с 185 мг холестерина. Чтобы освободить место для здорового продукта — яиц, — следует сократить употребление сладостей с высоким содержанием холестерина. Если же твой уровень холестерина в организме высокий, то перед тем, как ограничить количество яиц, съеденных за неделю, необходимо обговорить этот момент с врачом.

Томатный соус

Помидоры богаты ликопином — веществом, способным предотвратить развитие рака желудка, рака простаты и хронического гастрита. А томатный соус содержит и вовсе в 30 раз больше ликопина, чем свежие томаты, — высокая температура изменяет строение таким образом, что он полнее и лучше усваивается организмом. Некоторые исследования доказали, что мужчины, включающие в свой регулярный рацион томатный соус, реже подвержены раковым заболеваниям. Томаты способны увеличить питательные вещества других растений, которые поддерживают здоровье. Простой способ сделать еду более питательной — добавить в домашнюю шаурму сальсу или приготовить томатный соус к пасте.

Листовая зелень

Помочь сохранить здоровое состояние глаз и простаты способны шпинат, листовая капуста и кале — кудрявая капуста. В этих листовых овощных растениях содержится много лютеина и зеаксантина. Оба этих питательных вещества защищают от катаракты и возрастной дегенерации жёлтого пятна — разрушения жёлтого пятна сетчатки, приводящего к слепоте.

Кофе