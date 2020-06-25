Гарик Харламов: «Мы с Кристиной не участвовали в Comment Out. Наш развод не является пиаром или хайпом»

Еще никогда к личной жизни Гарика Харламова не было приковано столько внимания. Артист и его супруга Кристина Асмус честно заявили о расставании в социальных сетях. Возможно, разговоры вокруг этой новости и быстро сошли бы на нет, но в дело вмешался ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони. Он заявил, что разрыв Харламова и Асмус был всего лишь заданием, которое пара должна была выполнить в рамках проекта.

Резидент Comedy Club тут же опроверг слова коллеги. Гарик, не только сообщил, что не принимал участия в шоу, но и разнес Маркони за неблаговидный поступок. «Спекуляции на нашем разводе продолжаются, поэтому я вынужден еще раз прокомментировать. Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу, и наш развод не является пиаром или хайпом. История о том, что мы якобы участвовали в шоу Comment Out, является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что выпуск с нами состоится в июле», — заявил артист.

Напомним, ранее Гарик и Кристина одновременно опубликовали посты о расставании. Супруги отметили, что надеются сохранить хорошие отношения, и собираются вместе заботиться о маленькой дочери. Поклонники тут же предположили, что расставание звезд произошло из-за скандального фильма «Текст», в котором Асмус снялась в откровенной постельной сцене. Якобы после работы над этой картиной отношения влюбленных стали портиться.

Напомним, Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Ради отношений с актрисой Гарик развелся с первой супругой Юлией Лещенко. Вскоре после свадьбы у влюбленных родилась дочь Анастасия. Родители долго скрывали лицо наследницы, но сейчас девочка появляется на снимках в социальных сетях у мамы и папы.