ВИДЕО ⟩ Эстонский экс-политик Ольга Иванова о работе в парламенте, Советском Союзе, и Эдгаре Сависааре

Еще в 2017 году Ольга покинула ряды партии и на данный момент находится в поисках себя и хочет полностью поменять сферу деятельности.

Политика - это мой опыт, который останется со мной навсегда. Я очень интересуюсь этой сферой и отслеживаю события, но активно сейчас не хочу этим заниматься,

- сказала Ольга.

На вопрос Вадима о том, было ли членство в Рийгикогу главной целью в карьере Ивановой или были мысли стать министром или даже президентом, она ответила:

Нет, таких амбиций не было. Работа в Рийгикогу меня даже разочаровала. За один срок в парламенте невозможно практически ни на что повлиять.

«Девушка из Ида-Вирумаа, доехавшая на поезде до парламента» раскрывает секрет политика Эдгара Сависаара. Какой год был самый страшный в жизни Ольги Ивановой?