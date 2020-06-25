Рэпер Серёга переиздал свой главный хит совместно с бойфрендом Бузовой

Музыка в песне стала мелодичнее, а старые куплеты были заменены на новые, которые автор классического хита и бойфренд Ольги Бузовой исполняют по очереди. В тексте говорится о золотой молодёжи, красивой жизни, клубах и, конечно же, дорогих машинах. Неизменным остался лишь припев песни.