Чт, 25.06.2020
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Рэпер Серёга переиздал свой главный хит совместно с бойфрендом Бузовой

Серега

ФОТО: Скриншот с Instagram

Музыкант Сергей Пархоменко, также известный как Серёга, переиздал свой самый популярный хит "Чёрный бумер". Трек вышел совместно с блогером Давидом Манукяном, пишет Лайф.

Музыка в песне стала мелодичнее, а старые куплеты были заменены на новые, которые автор классического хита и бойфренд Ольги Бузовой исполняют по очереди. В тексте говорится о золотой молодёжи, красивой жизни, клубах и, конечно же, дорогих машинах. Неизменным остался лишь припев песни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пользователи восприняли ремикс неоднозначно: младшее поколение решило, что это совершенно новая песня блогера Манукяна, а поклонники Серёги же отметили, что оригинал гораздо лучше переделанного на новый лад трека.

Это моя любимая песня, но это ужас. Песню испортили, ещё этот Дава... вообще не в тему. Ужас!

— написал один из комментаторов.

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