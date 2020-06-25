ФОТО, ВИДЕО ⟩ Как будто не было «короны»: смотрите, что вытворяют петербуржцы, пока жителей Эстонии не пускают в Россию

Для большинства граждан Эстонии и Европы поездка в Санкт-Петербург или любой другой российский город до полного открытия границ остается несбыточной мечтой. Просто сесть в автобус или прыгнуть в автомобиль и умчаться отдыхать в РФ у вас не получится. А даже если и получится, то какой это отдых, когда на 14 дней придется самоизолироваться.