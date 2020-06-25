ФОТО, ВИДЕО ⟩ Как будто не было «короны»: смотрите, что вытворяют петербуржцы, пока жителей Эстонии не пускают в Россию
Для большинства граждан Эстонии и Европы поездка в Санкт-Петербург или любой другой российский город до полного открытия границ остается несбыточной мечтой. Просто сесть в автобус или прыгнуть в автомобиль и умчаться отдыхать в РФ у вас не получится. А даже если и получится, то какой это отдых, когда на 14 дней придется самоизолироваться.
Тем временем, жизнь в многомиллионной России не останавливается без иностранных туристов. В городе на Неве, кажется, все уже забыли про коронавирус и постепенно начинают жить прежней жизнью, тем более, что 24 июня был праздник и военный парад. Кто-то предпочитает отдыху в городе возможность позагорать на пляже на берегу Финского залива.
Многие забыли про маски и угрозу новой волны коронавируса. Люди принимают солнечные ванны прямо на траве в парках и веселятся на Крестовском острове. Пляжи местных озер заполнены людьми, будто ничего и не было.
Активизировались уличные музыкальные ансамбли. Мы собрали для вас подборку фото и видео из Санкт-Петербурга. Будем надеяться, что совсем скоро сможем и мы насладиться прекрасными видами Санкт-Петербурга и не только.
Смотрите фото и видео!