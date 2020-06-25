Ефремов продает дом, чтобы расплатиться за аварию

Конечно, приобрел Ефремов не супер-особняки, но неплохие домики в черте старого города, в 10 минутах ходьбы от центра, на немаленьком земельном участке. В свое время они стоили около 15-23 миллионов рублей (200 000 - 307 000 евро).

Присматривают за ними их бывшие хозяева. Ефремов платит им зарплату за то, что они ухаживают за домами и садом, ведут хозяйство.

Теперь же, когда актеру предстоит провести немало лет в заключении, он решил продать одну из вилл.

Объявленная цена – 50 млн рублей (примерно 666 700 евро) , на эти деньги будет жить семья актера ( у него трое несовершеннолетних детей), а также из них будет выплачена компенсация семье погибшего, которую назначит суд.

В целом, у Михаила Ефремова достаточно много недвижимого имущества.