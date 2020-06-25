Павел Глоба: в июле даже дворник может стать банкиром! Кого ждет неожиданное богатство?

Так, кому же скоро посчастливится забыть обо всех своих материальных проблемах?

Телец

Этот знак уже долгое время очень усердно трудится, но все не дождется щедрого вознаграждения, хотя на жизнь жаловаться не приходится, ведь все необходимое имеется. Павел Глоба уверен, что обогащение Тельцу принесет самый конец июля.

Возможно, это будет какая-то выгодная сделка, которая сама «приплывет» в руки. Не стоит заранее отказываться от всех предложений, нужно внимательно их изучать.

Есть большая вероятность хорошей денежной премии и повышения в должности, что и в дальнейшем обеспечит более высокий доход.

Рак

У Рака в июле предвидится какое-то событие или праздник. И речь идет не только о дне рождении или свадьбе. Возможно, это будет торжество по случаю повышения или новоселья. И как раз этот праздник станет поводом для щедрых подарков.

Деньги просто «свалятся» на голову огромным кушем, что очень кстати, ведь Рак уже столько всего успел запланировать. На будущее астролог предупреждает этот знак: не стоит планировать и загадывать до тех пор, пока на это нет средств.

Нужно быть осторожнее с тратой полученных финансов. Легкие деньги могут вскружить Раку голову, и он их начнет бездумно тратить. В таком случае, все совсем скоро закончится. Лучше позаботиться о своем бизнесе или вложениях.

Стрелец

Что касается этого знака зодиака, то ему не стоит рассчитывать на повышение оплаты труда или подарки. Откуда возьмутся деньги? Накопилось большое количество забытых долгов как больших, так и маленьких.

Звезды посодействуют тому, что должники вспомнят о своей совести и вернут занятое когда-то именно в наступающем июле. В итоге общая сумма будет очень приличной.

Ее хватит на крупные покупки, которые давно ждали своего часа. Лучше подождать до окончания июля и только потом приступать к тратам.

Дева

К Деве в этом июле деньгу буквально будут липнуть: повышение заработной платы, подарки, выигрыши, наследство, просто случайные находки… Павел Глоба советует лишь одно: нужно доводить все свои дела до конца.