ТАК РАЗВОД ИЛИ НЕТ? ⟩ Харламов ответил на сообщение о фейковом разводе с Асмус

Скандал вокруг развода актрисы Кристины Асмус и ее мужа, юмориста Гарика Харламова, получил неожиданный поворот. Накануне ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил о том, что заявления о разводе Харламова и Асмус являются розыгрышем.

На это сам резидент Comedy Club оставил жесткий комментарий в своем Instagram, раскритиковав Маркони за его слова. «Вот оно как. Comment Out значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и не ********** [обмануть] всех? Класс. Господин Маркони, я в абсолютном восторге», - заявил он.

При этом он Маркони, отметив, что хочет посмотреть выпуск, в котором якобы приняли участие он и Кристина Асмус. Напомним, что выход шоу Comment Out с Харламовым и Асмус был анононсирован на июль.

На этом фоне Кристина Асмус высказалась в адрес поклонников, принявшихся критиковать ее развод и сопоставлять ситуацию в ее личной жизни со скандалом фильма «Текст». «Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова - «Текст», хайп, бумеранг, Янковский, «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделайте ДНК-тест на отцовство» и т.д. Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования», - написала актриса, пожурив своих подписчиков за то, что они «все знают» и «все видят».

«Ок, не буду отбирать у вас микрофон)) Занимайтесь творчеством, комменты открыты))», - обещает Кристина.