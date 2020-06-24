Эмили Ратаковски сменила имидж и поссорила фанатов

Актриса и модель Эмили Ратаковски удивила поклонников новым имиджем. Девушка, которая запомнилась миллионам фанатов по всему миру жгучей брюнеткой, вдруг перекрасилась в блондинку.

«Один день, как я блондинка», — подписала кадр Эмили.

Также она не удержалась от того, чтобы как все представительницы прекрасного пола повертеться перед зеркалом. Этот момент триумфа она также сняла на видео.

В стане поклонников перемены в облике звезды не нашли единства. Одни радовались и поздравляли ее с успешным экспериментом, другие буквально умоляли отмотать все назад и не трогать волосы.