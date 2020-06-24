ВИДЕО ⟩ «Голову практически раскололо»: стали известны детали гибели российского блогера Насти Тропи на Бали

Друзья погибшей на Бали Анастасии Тропицель (блогера с миллионной аудиторией) рассказали журналистам подробности аварии, унесшей жизнь девушки.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились сведения о том, что девушка разбилась во время поездки на мотоцикле. Блогер получила черепно-мозговую травму и умерла на месте. Сведения подтвердили в российском посольстве в Индонезии.

По словам приятелей жертвы ДТП Андрея и Анастасии Лебедевых, за день до трагедии Анастасия Тропицель получила сообщение от отца, с которым у нее были трудности в отношениях. В переписке мужчина раскритиковал дочь за ее бизнес. «Настя плакала всю ночь. Мы за семь часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом», - заявили Андрей и Анастасия.

Они отметили, что девушка ездила на мотоцикле больше восьми недель, сдав на права и арендовав транспортное средство. «Алкоголь она не пила, она вообще веган. Ездила очень аккуратно... На трассе у нее произошел вобблинг. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии, но не справилась с управлением», - рассказали друзья Анастасии Тропицель.

На момент ДТП девушка была в шлеме, слетевшем с ее головы после удара об асфальт, но это не спасло ее от гибели.

«Голову на две части практически раскололо. Это мгновенная смерть», - подчеркнули собеседники «Комсомольской правды».

Тем временем 18-летний бойфренд погибшей Виктор заявил, что «пообщался» с ней после смертельной аварии с помощью «контактера». Об этом он поведал в Instagram.

«Что говорит контактер, что чувствую я сейчас: она действительно рядом и будет здесь еще три дня, а потом еще 40 дней. И худшее, что можно делать, - это страдать, убиваться горем, потому что это не то, что нужно сейчас для ее души», - сказал молодой человек.

Он отметил, что такую практику ему порекомендовал неназванный медиум, утверждающий, что может общаться с мертвыми.

Он также привел текст, который был написан контактером от имени Анастасии. В нем говорится о том, что на момент смертельной аварии блогер «осознала о смерти своей, но ей нисколько не страшно».

«Я не хотела вызвать вокруг себя столько негативной информационной шумихи», - сказано в сообщении, которое Виктор получил от медиума.

По словам парня, он верит медиуму, потому что «он будто говорит ее словами». «Говорит, что собирались ехать на пляж, а мы действительно собирались ехать на пляж», - сказал молодой человек, отметив, что Анастасия Тропицель была «высокоразвитой личностью, высокоразвитой сущностью». «Я чувствовал, как ночью она обнимала меня», - подчеркнул парень.