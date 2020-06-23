ВИДЕО ⟩ Рижанин выпустил короткометражную комедию про лихие 90-е

Как отмечает сам создатель фильма, он создан с колоритным жаргоном и небольшой атмосферой криминала из 90-х.

Галерея: кадры со съемок фильма «Точка»

Режиссером и сценаристом фильма является Рихард Ромуш, который до этого успел побывать на крупном Российском фестивале «Короче», «Золотой Теленок», где один из гостей/попечителей был Федор Бондарчук, а его работу судили именитые люди как Петр Буслов, Павел Деревянко, Виктория Исакова, Александр Цыпкин, Игорь Толстунов, Юлий Гусман, Алла Сурикова, Борис Грачевский.

В сюжете короткометражного фильма скрещиваются разные темы: 90-е годы, криминал и проституция.

«Все происходит в Риге, 1996 год. История о продавце обуви по имени Валерий, который обманул брата криминального авторитета, продав ему некачественную обувь. Авторитет решает отобрать точку Валеры, соответственно Валера решает выкупить ее вместе со своим другом Зигмаром, встретив женщину под псевдонимом Зинаида, которая на самом деле Астра», – объяснил режиссер.

Галерея: кадры из фильма «Точка»

В картине снялся чемпион Балтии по кикбоксингу Олег Хрусталев, знаменитые Youtube-блогеры Латвии – Арманд Яунзем и Лаурис Заланс. Дополнительно ко всему, главную роль сыграл талантливый Эрвин Лине.

В итоге, получилась яркая и смешная комедия,

– считает автор.

Фильм снят в Риге, а локации были выбраны с особой тщательностью, чтобы максимально погрузить зрителя в картину, дать почувствовать то время, интерьерный дизайн, создать ностальгию того времени.

«В этом команде помогли предприятие SIA Realto, которые дали нам возможность снимать в классном спортивном зале того времени. Хотели бы поблагодарить Dreiliņu tirgus, за возможность снимать в собственном баре, а также Игорю Гартманису за поддержку фильма», – указал Ромуш.

Над ним работали Рихард Ромуш, звукооператор – Владимир Тузов, хлопушка – Эдвард Аншмит и Петерис Граудумниекс, технические помощники – Себастиан Шакель, фотограф на площадке – Анете Затирка.

В ролях: Валерий – Ервин Лине, Зигмар – Арманд Яунзем, Гриезнис (криминальный авторитет) – Оскар Строманис, Астра (псевдоним Зина) – Алина Большакова, Гунтис – Гатис Римш, Марис – Лаурис Заланс, Брат авторитета – Кристер Ретс Липшан, Марта – Мадара Степанова, Алиса – Мадара Лаугале, Охрана авторитета – Олег Хрусталев и Григорий Загоруико, Механик – Алексей Плахта.