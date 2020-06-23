ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ 28 лет назад в обращение была введена эстонская крона. А вы помните, как это было?

Жители Эстонии могли поменять до 1500 рублей по курсу 10 рублей = 1 крона. Сумму свыше этой уже меняли по курсу 50 рублей = 1 крона.

Денежная реформа, 20 июня 1992 года. Пункт обмена в Вяйке-Ыйсмяэ

Денежная реформа, 20 июня 1992 года. Пункт обмена в Вяйке-Ыйсмяэ

Пункт обмена в Ыйсмяэ, 20 июня 1992 года

Очередь в обменном пункте 20 июня 1992 года

• Ноябрь 1989 – ноябрь 1990

Подготовка двух концепций переход на собственные деньги: концепции Банка Эстонии (под руководством Рейна Отсасона) и правительства (под руководством советника Бу Крага).

• 1 января 1990

Деятельность возобновил Банк Эстонии, первым руководителем которого стал Рейн Отсасон.

• 12 Апреля 1990

Банк Эстонии закончил договор о печати крон с фирмой USBC (из них позднее в оборот вышли 1- и 2-кроновые купюры).

• 27 марта 1991

Верховный совет ЭР сформировал комитет денежной реформы в составе премьер-министра, руководителя Банка Эстонии и одного независимого члена.

• 10 мая 1991

Эстония заключает новый договор о печати крон с фирмой Thomas de la Rue, которая подготовила крупные купюры до 500 крон.

• Сентябрь 1991

Отсасон из-за различных скандалов покидает должность. Руководителем Центрального банка становится Сийм Каллас.

• 23 января 1992

Верховный Совет выделяет на баланс Банка Эстонии 150 млн американских долларов, которые изначально должны быть выполнять роль резерва валюты.

• 27 января 1992

Достигается соглашение с банком британского правительства о возврате в Эстонию депонированых 4 813,4 кг золота. Позже Эстонии вернули и депонированное в США золото.

• 20 мая 1992

Верховный Совет принал Закон о деньгах и Закон о введении крон.

• 25 мая 1992

Эстония стала членом Международного валютного фонда.

• 11 июня 1992

Верховный Совет назвал членами комитета денежной реформы Ардо Ханссона, который заменил Рудольфа Яалака. Другие члены – премьер-министр Тийт Вяхи и Сийм Каллас.

• 17 июня 1992

Комитет денежной реформы принял декрет о проведении денежной реформы.

• 19 июня 1992

В 21 открыто провозгласили проведение денежной реформы. Комитет поднял налог с оборота до 18 процентов и была введена максимальная ставка подоходного налога в 50 процентов.

• 20 июня 1992

С 4 утра действовала эстонская крона.

• 20 июня 1992

Пункты обмена валюты были открыты до 22 часов 22 июня. Всем меняли до 1500 рублей на 150 крон. Деньги поменяли 1 096 706 жителей Эстонии, или 70,4 процента жителей. В среднем каждому поменяли 136,41 крон.

• 22 июня 1992

В Вильянди в театре Угала прошел бал в честь кроны.

• 17 ноября 1992

Совет Банка Эстонии ввел мораторий на три банка: Balti Ühispank, Tartu Kommertspank и Põhja-Eesti Aktsiapank. Позднее Tartu Kommertspank был принудительно ликвидирован.

• 14 января 2011

Последний день эстонской кроны. Послевоенная крона просуществовала в Эстонии 18 лет, шесть месяцев, 25 дней и 20 часов. С тех пор в Эстонии только одна валюта – евро.