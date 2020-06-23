Вт, 23.06.2020
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ 28 лет назад в обращение была введена эстонская крона. А вы помните, как это было?

Денежная реформа 1992 года: в обращение была введена эстонская крона. На снимке пункт обмена в Вяйке-Ыйсмяэ

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PEETER LANGOVITS

28 лет назад, 20 июня 1992 года на смену советским рублям пришла эстонская крона. Вспоминаем, как это было!

Жители Эстонии могли поменять до 1500 рублей по курсу 10 рублей = 1 крона. Сумму свыше этой уже меняли по курсу 50 рублей = 1 крона.

Денежная реформа, 20 июня 1992 года. Пункт обмена в Вяйке-Ыйсмяэ

ФОТО: Peeter Langovits/Postimees

Денежная реформа, 20 июня 1992 года. Пункт обмена в Вяйке-Ыйсмяэ

ФОТО: Peeter Langovits

Пункт обмена в Ыйсмяэ, 20 июня 1992 года

ФОТО: Peeter Langovits

Очередь в обменном пункте 20 июня 1992 года

ФОТО: Meelis Lokk / PM/Scanpix Baltics

• Ноябрь 1989 – ноябрь 1990

Подготовка двух концепций переход на собственные деньги: концепции Банка Эстонии (под руководством Рейна Отсасона) и правительства (под руководством советника Бу Крага).

• 1 января 1990

Деятельность возобновил Банк Эстонии, первым руководителем которого стал Рейн Отсасон.

• 12 Апреля 1990

Банк Эстонии закончил договор о печати крон с фирмой USBC (из них позднее в оборот вышли 1- и 2-кроновые купюры).

• 27 марта 1991

Верховный совет ЭР сформировал комитет денежной реформы в составе премьер-министра, руководителя Банка Эстонии и одного независимого члена.

• 10 мая 1991

Эстония заключает новый договор о печати крон с фирмой Thomas de la Rue, которая подготовила крупные купюры до 500 крон.

• Сентябрь 1991

Отсасон из-за различных скандалов покидает должность. Руководителем Центрального банка становится Сийм Каллас.  

• 23 января 1992

Верховный Совет выделяет на баланс Банка Эстонии 150 млн американских долларов, которые изначально должны быть выполнять роль резерва валюты.

• 27 января 1992

Достигается соглашение с банком британского правительства о возврате в Эстонию депонированых 4 813,4 кг золота. Позже Эстонии вернули и депонированное в США золото.

• 20 мая 1992

Верховный Совет принал Закон о деньгах и Закон о введении крон.

• 25 мая 1992

Эстония стала членом Международного валютного фонда.

• 11 июня 1992

Верховный Совет назвал членами комитета денежной реформы Ардо Ханссона, который заменил Рудольфа Яалака. Другие члены – премьер-министр Тийт Вяхи и Сийм Каллас.

• 17 июня 1992

Комитет денежной реформы принял декрет о проведении денежной реформы.  

• 19 июня 1992

В 21 открыто провозгласили проведение денежной реформы. Комитет поднял налог с оборота до 18 процентов и была введена максимальная ставка подоходного налога в 50 процентов.  

• 20 июня 1992

С 4 утра действовала эстонская крона.

• 20 июня 1992

Пункты обмена валюты были открыты до 22 часов 22 июня. Всем меняли до 1500 рублей на 150 крон. Деньги поменяли 1 096 706 жителей Эстонии, или 70,4 процента жителей. В среднем каждому поменяли 136,41 крон.

• 22 июня 1992

В Вильянди в театре Угала прошел бал в честь кроны.

• 17 ноября 1992

Совет Банка Эстонии ввел мораторий на три банка: Balti Ühispank, Tartu Kommertspank и Põhja-Eesti Aktsiapank. Позднее Tartu Kommertspank был принудительно ликвидирован.

• 14 января 2011

Последний день эстонской кроны. Послевоенная крона просуществовала в Эстонии 18 лет, шесть месяцев, 25 дней и 20 часов. С тех пор в Эстонии только одна валюта – евро.

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