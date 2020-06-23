КАК ПИКАНТНО! ⟩ 51-летняя жена Газманова устроила откровенную съемку в белье

Восхищению шокированных поклонников не было предела. Они любовались стройной фигурой и восторгались «огненной» энергетикой Марины, забыв, что ей уже за 50. При этом некоторые юзеры настолько впечатлились откровенной съемкой, что стали интересоваться, как к таким смелым экспериментам относится муж. Однако супруга Газманова заверила, что тот совсем не против.

Олег Газманов познакомился с Мариной в 1998 году, приехав на гастроли в Воронеж. Сначала у пары завязалась дружба, длившаяся несколько лет. А потом вспыхнули более сильные чувства, переросшие в брак. 16 декабря 2003 года вторая жена подарила артисту дочь.