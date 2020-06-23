КАК ПИКАНТНО! ⟩ 51-летняя жена Газманова устроила откровенную съемку в белье

Супруга 68-летнего артиста Марина Газманова поделилась в «Инстаграме» пикантным роликом, на котором предстала в весьма дерзком образе. Возлюбленная певца о «ясных днях» позировала перед камерой в чёрном нижнем белье, затянув тонкую талию в корсет.
Восхищению шокированных поклонников не было предела. Они любовались стройной фигурой и восторгались «огненной» энергетикой Марины, забыв, что ей уже за 50. При этом некоторые юзеры настолько впечатлились откровенной съемкой, что стали интересоваться, как к таким смелым экспериментам относится муж. Однако супруга Газманова заверила, что тот совсем не против.
Кто рано встаёт, тот всё успевает ! Не просто всё, а с бонусом- чашка ароматного кофе по середине озера, после хорошей проходки, прогрёбки , после замякушки и потягушки под недоуменный взоры утят! Привет первый понедельник после солнечного затмения ! После Купалы наступает вторая половина лета? Не спать ! Вставать рано и всё успеете! Никому не ныть! Кто где устроит себе сегодня пикник, обещаете? #газмановамарина #лето #природа #кувшинки #live #happy съёмка от @muahharlamova мастер на все ручки ! #instagood #instagram @goodday
Олег Газманов познакомился с Мариной в 1998 году, приехав на гастроли в Воронеж. Сначала у пары завязалась дружба, длившаяся несколько лет. А потом вспыхнули более сильные чувства, переросшие в брак. 16 декабря 2003 года вторая жена подарила артисту дочь.