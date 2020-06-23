Пять продуктов, которые нельзя есть в жару

Продукты, в которых много белка

Обычно диетологи только «за» богатую протеином пищу. Но только не в жару. Оказывается, организму довольно тяжело усваивать белок, во время его переработки организм выделяет довольно много тепла. Этот процесс называется термогенезом. И в результате вам становится еще жарче. Поэтому энергию в жаркую погоду советуют получать из углеводов, богатых жидкостью: это овощи и фрукты. Впрочем, это не означает, что от белковых продуктов надо совсем отказаться. Просто уменьшите их количество и ешьте мясо или рыбу на ужин, когда станет попрохладнее.

Ледяные напитки и мороженое

Удивительно, но факт: легче становится, только пока мы едим или пьем что-то холодное. А когда мороженое закончилось, ледяной чай допит, снова становится невыносимо. И даже еще хуже. Все дело в том, что организм не может просто так усвоить холодный напиток или продукт. Его нужно сперва согреть до температуры тела. Поэтому мы буквально нагреваемся изнутри — переносить жару от этого легче не станет. Кроме того, мороженое на жаре способно вызвать головную боль из-за контраста температур. Вывод — пить лучше жидкость комнатной температуры.

Продукты, которые обезвоживают

То есть те, на переработку которых организм должен выделить немалое количество драгоценной влаги. Которая и так испаряется в безумных количествах в попытке охладить тело. «Сушат» нас цитрусовые, молочные продукты, в том числе кефир, сладости, выпечка, рафинированные и переработанные продукты. То есть в черный список попадают и мороженое, и конфеты, и пончики, и пирожки, и даже хлеб, макароны и злаки. Впрочем, их и в обычное время советуют дозировать, но уже из соображений поддержания нормального веса.

Продукты-диуретики

То есть мочегонные продукты. К ним относятся, например, манго, фенхель, спаржа, сельдерей, ягоды, бананы и некоторые другие продукты. С ними в жару стоит быть осторожнее: если уж едите, то восполняйте количество жидкости, пейте чистую воду. Из-за обезвоживания нам становится жарче, а вероятность получить тепловой удар возрастает.

Кстати, а вот кофе в разумных количествах вас не высушит. Кофе — это действительно слабый диуретик, но, чтобы он подействовал подобным образом, нужно выпить не меньше пяти чашек напитка. А одна чашка, выпитая с утра, не навредит. Даже с молоком.

Острая пища