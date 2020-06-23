СЪЕМКИ КЛИПА ⟩ Лучший сельский диджей - Горский и эстонские лимоны по 100 евро за килограмм

Эти ребята во главе с талантливыми эстонскими детьми вновь задумали что-то грандиозное. Но как задумали, так и почти уже воплотили в жизнь. В воскресенье в Пикавере состоялись съемки видеоклипа, в котором принял участие ведущий «Народного Радио» Борис Горский.
Фрагментом съемочного процесса на своей странице в Facebook поделился Юри Кивит. В ролике был замечен Борис Горский на своем модном автомобиле, талантливая певица L'era, получившая недавно престижную музыкальную премию и другие молодые дарования. Мы увидели: эстонскую клубнику по 25 евро за килограмм, эстонские лимоны по 100 евро за килограмм и культурную афишу о дискотеке с «лучшим сельским диджеем - Борисом Горским».
Смотрите видео! С нетерпением ждем конечного результата!