ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Это самая необычная автобусная остановка, какую я видел в Эстонии

После этого нам написал читатель Константин С. и рассказал о своей любви к путешествиям по Эстонии. За время пандемии коронавируса ему удалось объездить почти все усадьбы Харьюмаа. По словам Константина, есть очень красивые, а есть и такие, от которых сжимается сердце. «Особенно мыза, где родился Крузенштерн, - очень грустное место», - написал читатель.