ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Это самая необычная автобусная остановка, какую я видел в Эстонии

Эдгар Гергель вчера писал на портале Limon.ee о здании автобусного и железнодорожного вокзала в городе Валга и необычной комнате внутри него. Там есть библиотека, откуда можно взять любую книгу, но возвращать ее совсем не обязательно, естественно, можно поставить на полки что-то свое взамен взятой литературы.
После этого нам написал читатель Константин С. и рассказал о своей любви к путешествиям по Эстонии. За время пандемии коронавируса ему удалось объездить почти все усадьбы Харьюмаа. По словам Константина, есть очень красивые, а есть и такие, от которых сжимается сердце. «Особенно мыза, где родился Крузенштерн, - очень грустное место», - написал читатель.
Мы только в этом году стали кататься по окрестностям, раньше как-то всё заграница манила. Климатом, теплым морем и системой "всё включено". Теперь вот Прибалтика - и очень довольны!
А еще в своем письме Константин показал фотографии одной из самых удивительных автобусных остановок в нашей стране. Находится она в Лауласмаа. Там тоже есть мини-библиотека, можно просто взять книгу и почитать ее, а также забрать с собой.
«Обратил на нее внимание, чувствую в этом что-то домашнее, родное», - сказал Константин.
Смотрите фото остановки ниже!