Вт, 23.06.2020
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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Это самая необычная автобусная остановка, какую я видел в Эстонии

Остановка Laulasmaa Kool

ФОТО: Konstantin Sidorenko

Эдгар Гергель вчера писал на портале Limon.ee о здании автобусного и железнодорожного вокзала в городе Валга и необычной комнате внутри него. Там есть библиотека, откуда можно взять любую книгу, но возвращать ее совсем не обязательно, естественно, можно поставить на полки что-то свое взамен взятой литературы. 

После этого нам написал читатель Константин С. и рассказал о своей любви к путешествиям по Эстонии. За время пандемии коронавируса ему удалось объездить почти все усадьбы Харьюмаа. По словам Константина, есть очень красивые, а есть и такие, от которых сжимается сердце. «Особенно мыза, где родился Крузенштерн, - очень грустное место», - написал читатель. 

Мы только в этом году стали кататься по окрестностям, раньше как-то всё заграница манила. Климатом, теплым морем и системой "всё включено". Теперь вот Прибалтика - и очень довольны! 

А еще в своем письме Константин показал фотографии одной из самых удивительных автобусных остановок в нашей стране. Находится она в Лауласмаа. Там тоже есть мини-библиотека, можно просто взять книгу и почитать ее, а также забрать с собой. 

«Обратил на нее внимание, чувствую в этом что-то домашнее, родное», - сказал Константин.

Смотрите фото остановки ниже! 

Остановка Laulasmaa Kool

ФОТО: Konstantin Sidorenko

Остановка Laulasmaa Kool

ФОТО: Konstantin Sidorenko

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