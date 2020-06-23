ВИДЕО ⟩ Танки, мужчины в форме и сногсшибательные красотки: что происходило в Эстонии жарким летним вечером?

Вт, 23.06.2020
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Kanal 2 показал 21 июня благотворительный концерт «Laulud sõdurile» (Песни для солдата), организованный в поддержку семей раненых солдат. В мероприятии приняли участие: Карл-Эрик Таукар, Сийри Сисаск, Геттер Яани, Грете Пайя, Яагуп Туиск, Ингер, Мерилин Мялк и Энели Лепик.

В связи с эпидемией COVID-19 девятый благотворительный концерт состоялся 18 июня в закрытом военном городке Тапа. Несмотря на ограничения, туда приехали не только любимые эстонские артисты, но и глава государства.

Пожертвования, собранные в рамках концерта, будут направлены в Фонд Каролин Иллензеер, который поддерживает образование детей тяжело раненых или погибших военнослужащих.

Фонд Каролин Иллензеер призывает людей поддержать детей, позвонив на благотворительные номера фонда. Фонд назван в честь Каролин, дочери старшего лейтенанта Арре Иллензеера, который побывал в зарубежной миссии в Ираке в 2005 году.

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