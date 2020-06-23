ВИДЕО ⟩ Танки, мужчины в форме и сногсшибательные красотки: что происходило в Эстонии жарким летним вечером?

В связи с эпидемией COVID-19 девятый благотворительный концерт состоялся 18 июня в закрытом военном городке Тапа. Несмотря на ограничения, туда приехали не только любимые эстонские артисты, но и глава государства.

Пожертвования, собранные в рамках концерта, будут направлены в Фонд Каролин Иллензеер, который поддерживает образование детей тяжело раненых или погибших военнослужащих.