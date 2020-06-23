НОВАЯ ПАРА? ⟩ Стало известно, с кем проводит время Павел Прилучный

На днях Павел Прилучный и Агата Муцениеце оформили официальный развод после девяти лет брака и рождения двоих детей. Официальную причину актерская пара до сих пор не рассекречивает. Также Павел хранит молчание, если ли у него сейчас новые отношения. Однако в Сети уже начались обсуждения того, что, возможно, у звезды сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» отношения с актрисой «Папины дочки» Мирославой Карпович.