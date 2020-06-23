НОВАЯ ПАРА? ⟩ Стало известно, с кем проводит время Павел Прилучный

На днях Павел Прилучный и Агата Муцениеце оформили официальный развод после девяти лет брака и рождения двоих детей. Официальную причину актерская пара до сих пор не рассекречивает. Также Павел хранит молчание, если ли у него сейчас новые отношения. Однако в Сети уже начались обсуждения того, что, возможно, у звезды сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» отношения с актрисой «Папины дочки» Мирославой Карпович.
Поводом для таких слухов стали совместные кадры актеров, сделанные на днях очевидцами в Санкт-Петербурге. Пару сфотографировали на Невском проспекте. Павел прятал лицо за черной маской, а Мирослава была без главного аксессуара пандемии 2020 года. Артисты старались не привлекать внимание. Свои предполагаемые отношения пара не комментирует.
Напомним, что ранее, еще задолго до развода Прилучного, 34-летняя Карпович говорила, что у нее есть некий молодой человек, которого она не показывает публике.