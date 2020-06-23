Вт, 23.06.2020
Привет, город Нарва! Смотрите, как здесь прошло открытие первого ресторана KFC СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Как он в ЗАГС не опоздал?!» — продюсер о скверном характере Харламова, его романе с Серябкиной, и о бумеранге для Асмус

Кристина Асмус

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Олеся Сазыкина удивилась, как восемь лет могли прожить вместе такие разные люди, пишет Пятый канал.

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова пополнил череду звездных расставаний. Пара прожила восемь лет, в браке артисты родили и воспитывали дочь Анастасию. Несмотря на то, что этот союз всегда был стабильным, супруги не устраивали публичных скандалов, не для всех новость о его крахе стала неожиданной. Продюсер Олеся Сазыкина, работавшая вместе с юмористов с 2003 года, рассказала, почему такой финал lovestory актеров считает закономерным.

«Я не знакома с Кристиной, на вид она такая пай-девочка, недотрога. Но по ходу с таким яйцевым стержнем. Потому что, когда он был женат на Юле (Лещенко, первая жена Харламова — Прим. ред.), она же увела его из семьи. Бумеранг. Когда говорят о том, что он уже разводился на тот момент, ничего подобного. Они жили счастливо и припеваючи, а потом явилась маленькая девочка Кристина, актриска, которая разрушила все. Вот оно через восемь лет имеет свои плоды»— заявила Сазыкина.

Она также выразила удивление, что паре удалось так долго пожить вместе. Характер у Харламова, по ее словам, далеко не сахар. Не говоря уж о его манере везде опаздывать, из-за которой были сорваны не одни съемки.

«Он веселый, заводник. Но у него скверный характер в плане того, что он все время ворчал, либо прикалывался, а ему верили. Он очень недисциплинированный. Мог опоздать, его все могли ждать по часу-полтора, по два. Потом мы уже начали, если съемка начинается в восемь, говорить, что надо быть в пять: тогда к восьми он приезжал»— рассказала продюсер.

Зная эту милую черту юмориста, она удивилась тому, что свадьба Асмус и Харламова вообще состоялась. По ее мнению, может быть, это уже было нехорошим знаком.

«Вообще я не представляю, как он в ЗАГС мог не опоздать. Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошел бы до ЗАГСа»— заключила Сазыкина.

Кроме того, она сообщила, что в начале 2000-х годов Харламов был в отношениях с еще будущей на тот момент солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной. С ней его познакомила тогда именно Сазыкина.

НАВЕРХ