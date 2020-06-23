Что будут делить Гарик Харламов и Кристина Асмус при разводе

Звездная пара, которая прожила в браке семь лет, неожиданно заявила о расставании. Поклонники шокированы новостью, ведь совсем недавно супруги переехали в роскошный дом на Рублевке. Однако теперь артистам предстоит процесс раздела совместно нажитого имущества, сообщает «Стархит».
Супруги лично объявили о важном событии в социальных сетях. Позже адвокат актрисы сообщил, что бывшие влюбленные расстались на дружеской ноте и все вопросы намерены урегулировать мирным путем. Очевидно, это касается и раздела совместно нажитого имущества.
Отметим что буквально на днях 32-летняя Асмус хвасталась, что они с семьей наконец-то переехали в собственный четырехэтажный особняк в элитном районе.
Артисты ждали, когда закончится ремонт, затянувшийся на долгие годы. Теперь же им предстоит решить, кому в итоге достанется роскошная покупка. Кристина, к слову, признавалась, что недвижимость приобретал супруг.
По подсчетам журналистов, звезда Comedy Club действительно получает в разы больше актрисы. У него не только авторские программы на телевидении, но и многомилионные рекламные контракты. Говорят, звезда только за год получает около 200 миллионов рублей (более 2 миллионов евро). Хорошие гонорары позволяют ему разъезжать на таких дорогих машинах, как Audi Q7 и Porsche Cayenne. Кроме того, в 2014-м он смог приобрести квартиру на Проспекте Мира.
Доход Кристины намного скромнее. В год она, по слухам, получает около 30 миллионов ( примерно 380 000 евро) и разъезжает на Porsche Macan за 5 миллионов рублей (63 000 евро). В отличие от Харламова, артистка собственным жильем не обзавелась.
К слову, некоторые уверены, что артисты попросту разыгрывают публику, заявляя о разводе — подобного от них вполне можно ожидать. Так, недавно Асмус продемонстрировала округлившийся живот, изобразив, что носит под сердцем второго ребенка. Позже выяснилось, что беременность — часть образа для нового проекта.
Впрочем, юрист Анатолий Кучерена подтвердил неприятный факт. «Мы сейчас готовим заявление в суд. Документы практически все собраны. Пауза немного возникла из-за того, что мы были на самоизоляции. Я надеюсь, в ближайшие дни все будет подано. Где-то месяц-полтора назад начался процесс», — сказал он «РЕН ТВ»