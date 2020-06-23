НЕУЖЕЛИ КРИСТИНА? ⟩ Пугачева вновь станет бабушкой

По его словам, в сентябре они с женой Гузель ожидают рождения дочери. Однако сейчас Влад Пугачев находится в больнице с обострением панкреатита. «Все хотят повесить на меня алкоголь или наркотики. Я не пью. У меня панкреатит, он давно вообще установлен. Просто сейчас обострение пришло. Киста у меня в поджелудочной», - пояснил он.