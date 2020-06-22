Ксения Бородина готова отдать миллион, если докажут ненатуральность ее губ

Чтобы подтвердить, что обладает естественной красотой, популярная телеведущая готова пройти УЗИ губ, пишет Kleo.ru.
На своей странице в Instagram Ксения затрагивает не только семейные отношения и вопросы воспитания детей, но и делится секретами по уходу за собой. Именно последние зачастую являются предметом обсуждения хейтеров. В частности, как отметила Бородина, некоторые подписчики обвиняют ее в том, что она накачала губы.
По признанию ведущей, подобные подозрения ей порядком надоели. Чтобы доказать, что ее красота является абсолютно натуральной, Ксения готова заключить рисковое пари. Девушка готова отдать миллион рублей (12 800 евро) смельчаку, который докажет противоположное. Для этого она даже согласна пройти УЗИ-исследование, на котором будет видно, есть ли гель или же он отсутствует. Однако пари Бородина готова заключить с одним условием: если ее оппонент проиграет, то миллион отдаст он.
Думаешь, всегда стараюсь искренне относится и общаться с подписчиками, но все равно среди почти 15 миллионов проскакивают умельцы задать идиотские вопросы о внешности✌️ я слежу за своей внешностью, как и любая нормальная женщина, которая себя любит ❤️ вопрос про губы меня одолел и поэтому, если среди вас есть смелые «хейтеры», то предлагаю пари!) 1 миллион рублей на кону! Мы идём с вами на узи губ и если там находят гель, то я вам 1 миллион, если там геля нет, то вы мне миллион рублей, за меньшие деньги время своё тратить не буду✌️ так что начинайте сбор😹😹p.s а ещё любимый вопрос, а почему у вас асимметрия губ😳🤷♀️ я же не спрашиваю у вас, почему у вас такая большая попа или например , почему у вас такой длинный нос. Человек живое существо, и с лицом и с головой все может случится и с задницей тоже, но зачем же вы порой думаете только ей?! Или вас так всех волнует моя родинка, зачем она вам и как она мешает вам жить? Люди не идеальны и не совершены, у всех есть достоинства и недостатки, но вашими злыми языками, сразу показываете. Что в вас больше 💩 или ❤️.
Также звезду возмутил еще один вопрос, живо обсуждаемый хейтерами: асимметрия ее губ. Знаменитость отметила: людей с полностью симметричными лицами попросту не существует.
После данного поста пользователи сети разделились на две группы. Одни снова принялись утверждать, что Ксения скорректировала форму губ с помощью определенных процедур, написав следующие комментарии: «Раньше губы были тоньше, поэтому и спрашивают. Что такого в этом?», «У вас сделаны губы, все уже смеются над тем, что вы не можете это признать, в пять раз увеличились, признайтесь уже».
Другие же поддержали ведущую, их высказывания звучат так: «Им нужно посмотреть ваши фотографии когда вам 20, например, губы такие же, просто щечки ушли, и из-за за этого смотрится, будто губы увеличены... Вы красотка», «Обсуждать внешность другого - это дно, товарищи!», «Ксения, Вы самая естественная и красивая. Губы идеальные. Завистники все.
Впрочем, смельчака, готового заключить пари, на данный момент не нашлось.