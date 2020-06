Ксения Бородина готова отдать миллион, если докажут ненатуральность ее губ

Думаешь, всегда стараюсь искренне относится и общаться с подписчиками, но все равно среди почти 15 миллионов проскакивают умельцы задать идиотские вопросы о внешности✌️ я слежу за своей внешностью, как и любая нормальная женщина, которая себя любит ❤️ вопрос про губы меня одолел и поэтому, если среди вас есть смелые «хейтеры», то предлагаю пари!) 1 миллион рублей на кону! Мы идём с вами на узи губ и если там находят гель, то я вам 1 миллион, если там геля нет, то вы мне миллион рублей, за меньшие деньги время своё тратить не буду✌️ так что начинайте сбор😹😹p.s а ещё любимый вопрос, а почему у вас асимметрия губ😳🤷‍♀️ я же не спрашиваю у вас, почему у вас такая большая попа или например , почему у вас такой длинный нос. Человек живое существо, и с лицом и с головой все может случится и с задницей тоже, но зачем же вы порой думаете только ей?! Или вас так всех волнует моя родинка, зачем она вам и как она мешает вам жить? Люди не идеальны и не совершены, у всех есть достоинства и недостатки, но вашими злыми языками, сразу показываете. Что в вас больше 💩 или ❤️.

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Jun 21, 2020 at 2:02pm PDT