Ксения Бородина готова отдать миллион, если докажут ненатуральность ее губ

На своей странице в Instagram Ксения затрагивает не только семейные отношения и вопросы воспитания детей, но и делится секретами по уходу за собой. Именно последние зачастую являются предметом обсуждения хейтеров. В частности, как отметила Бородина, некоторые подписчики обвиняют ее в том, что она накачала губы.

По признанию ведущей, подобные подозрения ей порядком надоели. Чтобы доказать, что ее красота является абсолютно натуральной, Ксения готова заключить рисковое пари. Девушка готова отдать миллион рублей (12 800 евро) смельчаку, который докажет противоположное. Для этого она даже согласна пройти УЗИ-исследование, на котором будет видно, есть ли гель или же он отсутствует. Однако пари Бородина готова заключить с одним условием: если ее оппонент проиграет, то миллион отдаст он.

Также звезду возмутил еще один вопрос, живо обсуждаемый хейтерами: асимметрия ее губ. Знаменитость отметила: людей с полностью симметричными лицами попросту не существует.

После данного поста пользователи сети разделились на две группы. Одни снова принялись утверждать, что Ксения скорректировала форму губ с помощью определенных процедур, написав следующие комментарии: «Раньше губы были тоньше, поэтому и спрашивают. Что такого в этом?», «У вас сделаны губы, все уже смеются над тем, что вы не можете это признать, в пять раз увеличились, признайтесь уже».

Другие же поддержали ведущую, их высказывания звучат так: «Им нужно посмотреть ваши фотографии когда вам 20, например, губы такие же, просто щечки ушли, и из-за за этого смотрится, будто губы увеличены... Вы красотка», «Обсуждать внешность другого - это дно, товарищи!», «Ксения, Вы самая естественная и красивая. Губы идеальные. Завистники все.