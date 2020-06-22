ВИДЕО ⟩ Клава Кока и NILETTO показали клип на новый трек

Певица и видеоблогер Клава Кока представила в Сети трек «Краш», записанный с музыкантом Niletto (Данил Прытков), и опубликовала на YouTube лирик-видео на него в стиле видеоигры, пишет РИА.
От любви до ненависти небольшая дистанция. Отношения и чувства — опасная штука. Никогда не знаешь, когда пройдет влюбленность и начнется стадия краш!
— говорится в описании этой работы.
По словам Клавы Коки, которая стала одним из автором слов и музыки вместе с Nietto, Тимофеем Доценко, SashaDoutra и Константином Кокшаровым, изначально она не планировала исполнять эту песню в дуэте, но потом передумала.
Когда я записала припев, я прямо услышала на этом треке Даню Niletto. Следила за его творчеством со времен проекта «Песни на ТНТ», очень зацепила его «Куртка на двоих», так еще и тот факт, что мы земляки — оба из Екатеринбурга. Дане очень понравился трек, он сказал, что в ней схожий дух с «Любимкой» и быстренько придумал свой куплет. Так мы и записали эту бомбу, от которой просто взрываемся в танце,
— рассказала Кока.
В Instagram исполнительница предложила зрителям разгадать пасхалки, которые она и Niletto спрятали в ролике. Многие зрители сразу заметили в одном из кадров адресную табличку с записью «ул. Кридовская, 58» — это явная отсылка к Егору Криду и его последнему альбому «58».
Трек «Краш» можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.