ВИДЕО ⟩ Клава Кока и NILETTO показали клип на новый трек

Когда я записала припев, я прямо услышала на этом треке Даню Niletto. Следила за его творчеством со времен проекта «Песни на ТНТ», очень зацепила его «Куртка на двоих», так еще и тот факт, что мы земляки — оба из Екатеринбурга. Дане очень понравился трек, он сказал, что в ней схожий дух с «Любимкой» и быстренько придумал свой куплет. Так мы и записали эту бомбу, от которой просто взрываемся в танце,