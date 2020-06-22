Пн, 22.06.2020
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СМЕЛАЯ И ПРЕКРАСНАЯ ⟩ Сирет Котка опубликовала фотографию в бикини и взбудоражила Сеть

Сирет Котка

ФОТО: Tairo Lutter

Политик Сирет Котка опубликовала в Instagram фотографию в бикини из озера Поркуни. Она отметила, что победила один из своих страхов, пишет Elu24.

У Сирет была боязнь воды, она также опасалась плавать из-за его детской травмы. «Много лет в моей жизни прошло так, что я даже не купалась в море или озере», - пишет Котка.

Этим летом 33-летняя Сирет наконец-то решила побороть свой страх и окунулась в озеро Поркуни. «Представляете, как здорово было в прошлую пятницу впервые в жизни проплыть из одного конца бассейна в другой и без чьей-либо помощи», - порадовалась она.

Котка добавила, что этим летом полюбит воду и плавание, и пожелала всем прекрасного лета.

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