СМЕЛАЯ И ПРЕКРАСНАЯ ⟩ Сирет Котка опубликовала фотографию в бикини и взбудоражила Сеть

У Сирет была боязнь воды, она также опасалась плавать из-за его детской травмы. «Много лет в моей жизни прошло так, что я даже не купалась в море или озере», - пишет Котка.

Этим летом 33-летняя Сирет наконец-то решила побороть свой страх и окунулась в озеро Поркуни. «Представляете, как здорово было в прошлую пятницу впервые в жизни проплыть из одного конца бассейна в другой и без чьей-либо помощи», - порадовалась она.