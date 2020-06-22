СМЕЛАЯ И ПРЕКРАСНАЯ ⟩ Сирет Котка опубликовала фотографию в бикини и взбудоражила Сеть

Политик Сирет Котка опубликовала в Instagram фотографию в бикини из озера Поркуни. Она отметила, что победила один из своих страхов, пишет Elu24.
У Сирет была боязнь воды, она также опасалась плавать из-за его детской травмы. «Много лет в моей жизни прошло так, что я даже не купалась в море или озере», - пишет Котка.
Этим летом 33-летняя Сирет наконец-то решила побороть свой страх и окунулась в озеро Поркуни. «Представляете, как здорово было в прошлую пятницу впервые в жизни проплыть из одного конца бассейна в другой и без чьей-либо помощи», - порадовалась она.
Котка добавила, что этим летом полюбит воду и плавание, и пожелала всем прекрасного лета.