Пн, 22.06.2020
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ОН БЫЛ В БЕШЕНСТВЕ ⟩ Принц Гарри поскандалил с Елизаветой II накануне своей свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: DAMIR SAGOLJ/REUTERS

Принца разозлило предложение королевы, пишет viva.ua.

В Сети продолжают появляться новые подробности об отношениях принца Гарри и Меган Маркл. Так, в этот раз королевский биограф Анджела Левин рассказала, что незадолго до свадьбы Гарри с Меган, у принца состоялся серьезный разговор с Елизаветой II, который закончился настоящим скандалом. Так, королева пыталась убедить внука подписать брачный контракт, однако Гарри наотрез отказался это делать.
 
«Королева хотела, чтобы Гарри и Меган подписали договор, согласно которому Маркл при разводе получит лишь заранее оговоренную сумму денег. Гарри был просто в бешенстве от такого требования. Он заявил королеве, что собирается прожить с Меган всю жизнь, абсолютно доверяет ей и не будет ничего подписывать. Брачный договор казался ему оскорблением Меган. У нее тоже не было никакого желания ничего подписывать», - рассказала Анджела Левин.

Известно, что состояние принца оценивается в 25 миллионов евро, а Меган - около пяти.

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