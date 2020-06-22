ОН БЫЛ В БЕШЕНСТВЕ ⟩ Принц Гарри поскандалил с Елизаветой II накануне своей свадьбы

В Сети продолжают появляться новые подробности об отношениях принца Гарри и Меган Маркл. Так, в этот раз королевский биограф Анджела Левин рассказала, что незадолго до свадьбы Гарри с Меган, у принца состоялся серьезный разговор с Елизаветой II, который закончился настоящим скандалом. Так, королева пыталась убедить внука подписать брачный контракт, однако Гарри наотрез отказался это делать.

«Королева хотела, чтобы Гарри и Меган подписали договор, согласно которому Маркл при разводе получит лишь заранее оговоренную сумму денег. Гарри был просто в бешенстве от такого требования. Он заявил королеве, что собирается прожить с Меган всю жизнь, абсолютно доверяет ей и не будет ничего подписывать. Брачный договор казался ему оскорблением Меган. У нее тоже не было никакого желания ничего подписывать», - рассказала Анджела Левин.