Обнаженная российская модеь устроила фотосессию с розами

Российская модель Екатерина Зуева порадовала подписчиков стильным креативным снимком, пишет Пятый канал.
Российская модель Екатерина Зуева в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный снимок, который не оставил равнодушными подписчиков из разных уголков земного шара. На фото 28-летняя знаменитость позирует топлес. Грудь и предплечья девушки украшены бутонами роз, а томный взгляд устремлен прямо в объектив камеры.
«Красивый мальчик получился на фото», — написала в посте Екатерина Зуева.
Поклонники модели, находясь, по всей видимости, в приподнятом настроении от увиденного, принялись выплескивать эмоции в комментариях на разных языках.