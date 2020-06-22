Обнаженная российская модеь устроила фотосессию с розами

Российская модель Екатерина Зуева в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный снимок, который не оставил равнодушными подписчиков из разных уголков земного шара. На фото 28-летняя знаменитость позирует топлес. Грудь и предплечья девушки украшены бутонами роз, а томный взгляд устремлен прямо в объектив камеры.