Пн, 22.06.2020
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Обнаженная российская модеь устроила фотосессию с розами

Екатерина Зуева

ФОТО: Instagram

Российская модель Екатерина Зуева порадовала подписчиков стильным креативным снимком, пишет Пятый канал.

Российская модель Екатерина Зуева в своем аккаунте в Instagram выложила откровенный снимок, который не оставил равнодушными подписчиков из разных уголков земного шара. На фото 28-летняя знаменитость позирует топлес. Грудь и предплечья девушки украшены бутонами роз, а томный взгляд устремлен прямо в объектив камеры.

«Красивый мальчик получился на фото», — написала в посте Екатерина Зуева.

Поклонники модели, находясь, по всей видимости, в приподнятом настроении от увиденного, принялись выплескивать эмоции в комментариях на разных языках.

Екатерина Зуева

ФОТО: Instagram

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