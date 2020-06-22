Зрители лишили Диму Билана победы на «Евровидении-2008»

Организаторы конкурса «Евровидение» во время режима самоизоляции устроили показ на Youtube эфиров прошлых лет.

Они устроили новое онлайн-голосование по прежним годам вокального состязания. Пересмотрели и итоги 2008 года, когда Дима Билан победил с песней Believe.

В результате опроса певец, который был на первом месте, оказался на девятой строчке списка финалистов. Новой же победительницей признали Ани Лорак, которая выступала от Украины и заняла второе место.

Ани Лорак отреагировала на пересмотр голосования. «Приятно получать такие новости из Европы», — высказалась артистка в Instagram.

Также по итогам нового голосования в пятерку лидеров попали представители Греции, Исландии, Армении и Швеции.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что подобное голосование слишком отличается по количество участников от того, что было. «Голосуют десятки миллионов или голосуют три тысячи фанатов? Невозможно сравнивать голосование трех тысяч и миллионов голосов, это разные масштабы. Я считаю, что номер, который был у Димы (а у него был шикарный номер), невозможно повторить», — отметила она.

По словам Рудковской, Билан одержал победу благодаря невероятно запоминающемуся номеру. Это был эффект «вау», добавила продюсер.