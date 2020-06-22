Гороскоп на 22 июня: какие ужасы и радости ждут разные знаки Зодиака сегодня?

День плодотворной работы, оправданных усилий и заслуженных побед. Можно добиться справедливого решения важных вопросов имущественного и финансового характера, упрочить свои профессиональные позиции. Хорошо пройдут переговоры и деловые встречи, в особенности – назначенные на первую половину дня. В преодолении рабочих трудностей можно рассчитывать на помощь руководства и опытных коллег, а в случае противостояния с недоброжелателями – на поддержку единомышленников, пишет Dvorec.ru.
Овен
Следует быть осторожнее, принимая решения, которые касаются личной жизни. Вы хотите получить желаемое немедленно, какой бы ни была цена – но такое не всегда возможно, поэтому разумнее было бы набраться терпения и заняться составлением плана действий на будущее. Многое из того, что сегодня представляется очевидным и понятным, на самом деле является плодом вашей фантазии, поэтому следует попросить совета у тех, кто вам близок, постараться взглянуть на ситуацию со стороны.
Вероятны денежные поступления, возможно получение дорогого подарка или вознаграждения за ранее проделанную работу. Спорт, танцы, активный отдых способствуют улучшению настроения, но и ими нельзя злоупотреблять – вы рискуете нанести ущерб своему здоровью.
Телец
Сильно влияние положительных тенденций в профессиональной сфере, но на состоянии финансовых дел это, увы, пока никак не отражается. Однако чувство, что цель скорее будет достигнута, оказывает поистине окрыляющее действие, помогая быстрее двигаться вперед, преодолевать все преграды. Недоброжелатели могут завидовать вашим успехам, но вряд ли решатся встать у вас на пути.
Несколько сложнее ситуация в личных отношениях. Не допускайте никаких проявлений недоверия, ревности, неискренности. Не скрывайте свои подлинные желания и стремления за намеками и недоговоренностями. Легкое увлечение может иметь серьезные последствия, будьте аккуратны.
Близнецы
Этот день связан с некоторым снижением профессиональной активности, поэтому ваш интерес ко многим делам будет весьма скромным. Тем не менее, ошибок удастся избежать, а отношения с коллегами не будут испорчены. Плодотворное сотрудничество позволит своевременно реализовать составленные планы; некоторые представители знака могут рассчитывать на поддержку и понимание руководства.
В личной сфере вам сопутствует успех. Растет интерес ко всему новому, неизведанному; не упустите шанс совершить интересную поездку или провести время за увлекательным и необычным занятием. Рассказав родственникам о своих планах, вы наверняка получите их поддержку.
Рак
День, когда нужно противостоять соблазнам и сохранять верность ранее составленным планам, сколь бы сильным ни было искушение от них отказаться ради чего-то более увлекательного и интересного. Появляется возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц, завоевать определенный авторитет, заслужить уважение высокопоставленных особ. В ваших силах не только исправить собственные ошибки, которые были допущены ранее, но и помочь окружающим расстаться с некоторыми заблуждениями на ваш счет.
Стоит уделить внимание личной жизни и домашним делам. Близкие ждут от вас многого, но и вы весьма требовательны, так что обижаться не на что. День не подходит для поездок и активных развлечений, зато обещает удачу в экспериментах с имиджем.
Лев
Обостряются разногласия в семье, приходится проявлять максимум терпения и снисходительности, чтобы избежать ссор и разногласий с родственниками. Этот день не подходит для решения имущественных вопросов, покупки мебели и бытовой техники, переезда. Не стоит браться за решение слишком сложных проблем, работу над масштабными проектами следует разделить на несколько этапов, каждый из которых будет иметь свое логическое завершение.
В сфере личных отношений ситуация стабильна, сейчас звезды не собираются проверять ваши чувства на прочность. Если поведение любимого человека внушает сомнения или заставляет испытывать неприятные эмоции, постарайтесь отделить действительно важные аспекты от второстепенных – велика вероятность, что вы делаете из мухи слона.
Дева
Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Повседневные проблемы покажутся неразрешимыми, ситуация потребует от вас непростых решений, придется действовать быстро. В этот день вы можете рассчитывать на помощь как старых, так и новых знакомых, причем деловые отношения легко перерастают в дружеские и романтические. Однако чрезвычайно важно вовремя расставить акценты, чтобы избавить от неприятной путаницы и себя, и других.
В личной жизни, напротив, ощущается влияние позитивных тенденций, что способствует легкому преодолению многих преград. Этот день обещает массу интересных встреч и приятных переживаний. Не останутся недовольными и любители новых впечатлений – повода пожаловаться на скуку у них не будет.
Весы
Тенденции противоречивы. Перед вами стоят важные и интересные задачи, но порой кажется, что сил для их решения у вас слишком мало. Сейчас нельзя поддаваться унынию и мрачному настроению; да, ваш оптимизм не столь несокрушим, как обычно, но оснований терять уверенность в своих силах нет. Возможны финансовые трудности, неудачные покупки, но и здесь негативные тенденции не настолько сильны, чтобы нужно было говорить о возможности настоящей катастрофы.
В личной сфере ситуация более благоприятна, стабильна и проста. У вас нет поводов для беспокойства, зато есть возможность изменить что-то к лучшему, оставить в прошлом проблемы и собственные заблуждения, которые заставляли страдать.
Скорпион
Размеренное течение этого дня будет нарушено появлением не самой приятной информации, касающейся работы. Новые дела могут помешать запланированным развлечениям, а стремительно увеличивающиеся нагрузки – не лучшим образом отразиться на здоровье. Постарайтесь в любой ситуации сохранять верность своим жизненным принципам, не переоценивать свои возможности и избегать авантюр.
Прекрасный день для общения с представителями вышестоящих организаций и государственных инстанций, и вообще с людьми, наделенными властью. Присущее вам чувство собственного достоинства, умение находить достойный выход из любой ситуации повышают вашу привлекательность в глазах окружающих.
Стрелец
Очень сильны позитивные тенденции в сфере личных отношений. В этот день начинаются новые романы, а уже существующие обретают особую глубину, случайные увлечения стремительно перерастают в нечто более серьезное, а легкий флирт становится отправной точкой для глубоких и искренних чувств. В семье также не возникает проблем, вместе с родственниками можно и многие вопросы решить, и время провести очень приятно.
Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Покупки делайте без спешки – есть шанс приобрести за бесценок нечто совершенно уникальное, требуется лишь немного терпения и хороший вкус, а уж последнего вам точно не занимать!
Козерог
День обещает быть насыщенным, наиболее важные события и перемены произойдут в личной жизни. Сегодня вы готовы воплотить в жизнь смелые идеи, принять решения, которые долгое время откладывали. День также подходит для делового общения, совместного решения профессиональных задач. Много работать придется юным представителям знака, им победы вряд ли дадутся легко.
Поездки сложатся весьма удачно, однако не стоит рассчитывать на то, что кто-то займется их организацией; и формальности улаживать, и примерный маршрут разрабатывать вам придется самостоятельно. Для проведения и посещения праздников это не самый удачный день, в большой компании вы вряд ли будете чувствовать себя комфортно.
Водолей
С профессиональной точки зрения день очень сложен: деловая активность невысока, а окружающие, в том числе и руководство, ждут от вас выдающихся успехов. Для того, чтобы достичь успеха, необходимо плодотворное сотрудничество с людьми, которые готовы на многое ради воплощения ваших идей, постарайтесь найти таких помощников как можно быстрее.
Этот день не подходит для того, чтобы делать крупные покупки, давать деньги в долг. Близкие люди готовы окружить Водолеев заботой, но достичь абсолютного взаимопонимания вряд ли удастся. Даже любимый человек не готов разделить вашу точку зрения на многие вопросы, которые сегодня кажутся необыкновенно важными, поэтому споры не исключены.
Рыбы
Вполне удачный день, богатый на приятные события. Наиболее сильно влияние позитивных тенденций в личной сфере, что непременно скажется на романтических и семейных отношениях. Вы отлично ладите с людьми; это значительно облегчает деловые контакты, позволяет добиваться своего, не прилагая для этого особых усилий.
Возможны финансовые поступления и удачные покупки. Нежелательно тратить деньги на развлечения, в особенности те, которые не были запланированы заранее. Смена обстановки полезна, но за экзотикой гнаться не стоит. Хороши умеренные физические нагрузки, полезны процедуры, направленные на улучшение внешнего вида.